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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

مقصر فوت مادران باردار در بیمارستان کوثر ایلام اعلام شد

مقصر فوت مادران باردار در بیمارستان کوثر ایلام اعلام شد

ایلام - دادستان ایلام از تکمیل نظریه پزشکی قانونی در پرونده فوت دو مادر باردار در بیمارستان کوثر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب بخشنده با اشاره به پرونده فوت مادران باردار در بیمارستان کوثر ایلام که اواسط تیرماه گذشته رخ داد، اظهار کرد: این پرونده به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حوزه سلامت استان تبدیل شد و بررسی آن از ابتدا بر مدارک پزشکی، نحوه ارائه خدمات درمانی و تعیین علت فوت متمرکز بود.

وی افزود: با ورود دستگاه قضایی و ارجاع موضوع به مراجع کارشناسی، عملکرد تیم درمان و شرایط بالینی بیماران به دقت بررسی شد و در نهایت نظریه پزشکی قانونی تکمیل و میزان کوتاهی افراد مرتبط در آن مشخص شد.

دادستان ایلام تصریح کرد: بر اساس این نظریه، میزان کوتاهی پزشک معالج ۱۷ درصد، متخصص بیهوشی ۹ درصد، متخصص قلب ۸ درصد و پرستار ۷ درصد تعیین شده است و این درصدها نشان می‌دهد که قصور در فرآیند درمان این بیماران محرز شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از موضوع به شرایط این دو بیمار به‌عنوان بیمار پرخطر مربوط بوده که در نظریه پزشکی قانونی مورد توجه قرار گرفته و همین شرایط، ارزیابی نهایی را با دقت بیشتری همراه کرده است.

بخشنده در پایان تأکید کرد: با احراز قصور در نظریه پزشکی قانونی، افراد مرتبط برای طی مراحل قانونی احضار خواهند شد و دستگاه قضایی بدون هیچ اغماضی به این پرونده رسیدگی می‌کند تا حق خانواده‌های داغدار احقاق شود.

کد مطلب 6972444

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