مدرسه جدید شجره طیبه میناب افتتاح شد 

به گزارش خبرنگار مهر،صبح چهارشنبه طی مراسمی با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، علیرضا زاکانی شهردار تهران، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس، مدرسه جدید شجره طیبه میناب با همت فولاد هرمزگان به بهره‌برداری رسید و دانش آموزان بازمانده از حادثه شجره طیبه میناب، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به نهضت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: در راستای این نهضت تلاش می‌شود سرانه آموزشی استان هرمزگان افزایش یابد.

وی تاکید کرد: نهضت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی فقط مربوط به آموزش و پرورش نیست بلکه به کل زنجیره آموزش تعمیم داده شده است.

استاندار هرمزگان همچنین از مشارکت شهرداری تهران در توسعه یادمان مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.