به گزارش خبرگزاری مهر،محمد آشوری تازیانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان، با اشاره به بر افراشته شدن پرچم توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش توسط رئیس جمهور، اظهار کرد: در استان هرمزگان کارهای کیفی و کمی زیادی در حوزه تعلیم و تربیت انجام شده است و با توجه به ریل گذاری انجام شده برای مشارکت جویی از مردم در توسعه فضاهای آموزشی، طی سال جاری اقدامات موثرتری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر پارادایم از نگاه سخت افزاری به جلب مشارکت‌های عمومی برای توسعه نرم آموزش و پرورش، افزود: طبق ریل گذاری انجام شده، تقویت کل زنجیره آموزش در استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی استان هرمزگان بیشتر بهره‌برداری کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به تعبیر رهبر شهید انقلاب در رابطه با دانشگاه‌ها، عنوان کرد: انسان‌های توانمند برای اداره کشور باید در مدارس و دانشگاه‌ها تربیت شوند از این رو تلاش داریم در یک همگرایی منطقی، راه میان‌بُری برای به حداقل رساندن کاستی‌ها بهره ببریم.

آشوری تازیانی ادامه داد: حرکتی که برای ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش و پرورش در استان آغاز کرده‌ایم با جنگ و تغییر شرایط، متوقف نخواهد شد و قطعا این حرکت استمرار خواهد داشت.

وی با اشاره به جنایت دشمنان در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: میناب، به کربلای ایران تبدیل شده است و باید با الگوگیری از مکتب کربلا و عاشورا، برای روایت صحیح و ماندگاری راه شهدا استفاده کنیم.