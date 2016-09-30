مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی استان مرکزی در اراک برگزار شد

رئیس هیات تکواندو استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات روز جمعه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شرکت ۶۵ ورزشکار از شهرهای اراک، ساوه و آشتیان در سه استایل فرم، سلاح سرد و دفاع شخصی در سالن شهید حمزه اراک برگزار شد.

مسعود آقازیارتی افزود: در پایان رضا گودرزی از اراک در فرم، عرفان قاسمی از اراک در سلاح سرد و حسین ستوده از اراک در دفاع شخصی عناوین نخست را کسب کردند.

وی اظهارداشت: کیان عاصمی و محمد عاصمی از اراک، کرمی از ساوه و جباری از اراک نیز در کار گروهی رتبه برتر را به دست آوردند.

رئیس هیات کونک فو استان مرکزی گفت: در این مسابقات از پیشکسوتان شرکت کننده نیز تقدیر و همچنین به تمامی شرکت کنندگان به پاس حضورشان در مسابقات و به منظور ایجاد انگیزه، گواهی حضور و مدال یادبود اهدا شد.