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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی استان مرکزی در اراک برگزار شد

مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی استان مرکزی در اراک برگزار شد

اراک- اولین دوره مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی استان مرکزی گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در اراک جریان داشت، با شناخت نفرات برتر پایان یافت.

رئیس هیات تکواندو استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات روز جمعه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شرکت ۶۵ ورزشکار از شهرهای اراک، ساوه و آشتیان در سه استایل فرم، سلاح سرد و دفاع شخصی در سالن شهید حمزه اراک برگزار شد.

مسعود آقازیارتی افزود: در پایان رضا گودرزی از اراک در فرم، عرفان قاسمی از اراک در سلاح سرد و حسین ستوده از اراک در دفاع شخصی عناوین نخست را کسب کردند.

وی اظهارداشت: کیان عاصمی و محمد عاصمی از اراک، کرمی از ساوه و جباری از اراک نیز در کار گروهی رتبه برتر را به دست آوردند.

رئیس هیات کونک فو استان مرکزی گفت: در این مسابقات از پیشکسوتان شرکت کننده نیز تقدیر و همچنین به تمامی شرکت کنندگان به پاس حضورشان در مسابقات و به منظور ایجاد انگیزه، گواهی حضور و مدال یادبود اهدا شد.

کد مطلب 3783353

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