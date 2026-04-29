پژمانفر: باید به محاصره دریایی آمریکا پاسخ قاطع دهیم

حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم انجام اقدامات لازم برای مقابله با محاصره دریایی آمریکا تأکید کرد و گفت: در وهله اول باید به این نکته اشاره کرد که آمریکاییها هیچگاه در مواضع خود ثبات ندارند و هر لحظه موضع جدیدی اتخاذ میکنند.
وی ادامه داد: دشمن این روزها به محاصره دریایی ایران روی آورده است. هدف آنان از این اقدام، حفظ تهدید بهطور دائمی بر سر کشور ما و ایجاد سایه جنگ بر سر ماست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر، واضح است که آمریکا هیچ تمایلی به جنگ ندارد، زیرا برای آنها روشن شده است که توان ایستادگی در برابر ما را ندارند.
پژمانفر افزود: با وجود این، شرایطی برای آنها به وجود آمده که دیگر نمیتوانند از مسیری که در آن قرار گرفتهاند، بازگردند. آنها نمیخواهند علناً اعلام کنند که هیچ دستاوردی از جنگ با ایران نداشتهاند و به همین دلیل سعی دارند حداقلها را برای خود بهدست آورند و شرایطی را فراهم کنند که به نوعی رزومهسازی کنند و بگویند ما دستاوردی داشتهایم. در این وضعیت، ما باید محکم بایستیم و به تهدیدهایی که از سوی آنها برای کشور ما ایجاد میشود، پاسخ قاطع دهیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال، نمیتوانیم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را ادامه دهیم. یا باید جنگی وجود داشته باشد که ما اصلاً تمایلی به آن نداریم، یا اینکه محاصره دریایی و سایر تهدیدات دشمن به پایان برسد.
وی اظهار کرد: تداوم شرایطی که شامل تعرض به کشورمان از طریق محاصره دریایی، تهدیدات مکرر علیه ایران و حملات به لبنان است، قابل قبول نیست. نباید آمریکا و دشمنان ما از یک سو به این اقدامات بپردازند و از سوی دیگر به دروغ پرچم سفید را بالا ببرند و اعلام کنند که ما اهل جنگ نیستیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: در این شرایط، نباید در زمین آنها بازی کنیم و باید به آنها نشان دهیم که با سیاست «نه جنگ، نه صلح» و تهدیدات و فشارهایی که به کشور ما وارد میکنند، همراهی نخواهیم کرد.
پژمانفر تصریح کرد: در خصوص محاصره دریایی نیز باید موضعی قاطع اتخاذ کنیم و به آنها نشان دهیم که کشور ما در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی میکند، از حقوق خود دفاع مینماید و شرایط کشورمان را در فضای معطل نگه نمیدارد. بنابراین، در مقابل این تهدیدات باید واکنش مناسبی نشان دهیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که شرایط کشورمان در فضای تهدید و فشار بماند.
