چادرملو از باخت خانگی گریخت؛ خیبر تشنه برد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۶:۴۵ امروز جمعه از هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد که این بازی با تساوی ۲ - ۲ همراه بود.

امیرحسین فارسی (۳۵) و امیررضا تیموری (۷۷) برای خیبر خرم آباد گلزنی کردند. گل‌های چادرملو را نیز دیگو تورس (۷۱ و ۵+۹۰) زد.

چادرملو در دقیقه ۷ توسط بوبوی به گل رسید اما بازبینی صحنه توسط VAR نشان داد مهاجم خارجی یزدی ها خطا کرد و سپس توانست گل بزند تا این گل مردود اعلام شود.

چادرملو با این نتیجه ۹ امتیازی شد اما خیبر با یک امتیاز خارج از خانه به رتبه یازدهم با ۶ امتیاز رسید.