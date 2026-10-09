چهارمحال و بختیاری از مناطق مهم تولید بادام در کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد برومندی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی عصر جمعه در جشنواره ملی بادام با اشاره به اهمیت بازار هند برای محصولات کشاورزی ایران اظهار کرد: هند یکی از شرکای اقتصادی مهم ایران در بخش کشاورزی است و در ماه‌های اخیر نیز این کشور جایگاه مهمی در مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی ایران داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولید محصولات باغی در کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران در تولید برخی محصولات باغی، از جمله بادام، جایگاه قابل توجهی در جهان دارد و محصولات باکیفیت ایرانی از ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردار هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با اشاره به جایگاه ایران در تولید بادام تصریح کرد: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، سطح باغات بادام در جهان حدود ۲.۵ میلیون هکتار و میزان تولید این محصول حدود چهار میلیون تن است. ایران نیز در کنار کشورهای مطرح تولیدکننده بادام، از تولیدکنندگان مهم این محصول در جهان به شمار می‌رود.

برومندی با تأکید بر کیفیت محصولات باغی ایران بیان کرد: یکی از مزیت‌های محصولات کشاورزی کشور، توجه به سلامت تولید و مدیریت مصرف نهاده‌های کشاورزی است. میزان مصرف کود و سموم در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است و این موضوع می‌تواند در ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری در تولید بادام گفت: این استان از مناطق مهم تولید بادام در کشور است و این محصول جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی و باغبانی آن دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ادامه داد: در تولید محصولات باغی، رعایت اصول فنی، مدیریت مصرف سموم و توجه به سلامت محصول اهمیت زیادی دارد. حذف سموم پرخطر، رعایت دوره کارنس سموم و پایش محصولات از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی دنبال می‌شود.

برومندی با اشاره به ضرورت گسترش روابط تجاری با هند خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه تعاملات و برگزاری نشست‌های تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران، زمینه افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود و در سال‌های آینده شاهد رشد معنادار تراز تجاری دو کشور باشیم.

وی همچنین با اشاره به حضور سفیر هند اظهار کرد: امیدواریم با گسترش همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بیش از گذشته توسعه یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در پایان با تأکید بر حمایت دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: ما به‌عنوان دولت در کنار کشاورزان و باغداران هستیم و برای توسعه صادرات و رفع موانع پیش روی فعالان این بخش تلاش می‌کنیم.