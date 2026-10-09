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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای مشاعات ساختمانی در پلدختر

دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای مشاعات ساختمانی در پلدختر

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری دو سارق حرفه‌ای مشاعات ساختمانی و کشف پنج فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از مشاعات ساختمان‌ها در شهرستان پلدختر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی متهمان شدند و در عملیاتی، دو سارق را دستگیر کردند.

کشف اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان

فرمانده انتظامی پلدختر ادامه داد: در جریان این عملیات، مقادیری از اموال مسروقه نیز از مخفیگاه متهمان کشف شد.

اعتراف به ۵ فقره سرقت

کرمی‌چگنی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب پنج فقره سرقت تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6972705

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