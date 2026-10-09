عزیزی: امنیت مرزها با رونق اقتصاد مرزنشینان گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر جمعه در جریان بازدید از نوار مرزی خراسان جنوبی اظهار کرد: مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی و گمرکات از ظرفیت‌های ارزشمند کشور هستند که استفاده هدفمند از آنها می‌تواند به تقویت امنیت پایدار و رونق اقتصادی مناطق مرزی کمک کند.

وی با بیان اینکه امنیت پایدار صرفاً با اقدامات نظامی و انتظامی محقق نمی‌شود، افزود: مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و برای تأمین امنیت باید به همه این ابعاد توجه داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه مرز بیان کرد: شناسایی و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن تقویت امنیت کشور، زمینه توسعه اقتصادی استان و بهبود شرایط زندگی ساکنان مناطق مرزی را فراهم کند.

عزیزی با اشاره به حضور هیئتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خراسان جنوبی گفت: این سفر در ادامه حضور در استان سیستان و بلوچستان و به دعوت استاندار خراسان جنوبی و با همراهی نمایندگان مجلس استان انجام شده است.

وی با اشاره به مشاهدات اولیه هیئت در جریان بازدید از مناطق مرزی استان ادامه داد: اقدامات زیربنایی انجام‌شده و رویکرد موجود نسبت به امنیت مرزها و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق، قابل توجه است.

وی در عین حال بر ضرورت شناسایی و رفع کاستی‌های موجود تأکید کرد و افزود: بخشی از مشکلات و نواقص مناطق مرزی ممکن است فراتر از اختیارات و امکانات استان باشد؛ از این‌رو، پیگیری آنها در سطح ملی و از طریق دستگاه‌های مسئول ضرورت دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با نگاه کارشناسی و شناسایی دقیق ظرفیت‌های مرزی خراسان جنوبی می‌توان زمینه نقش‌آفرینی بیشتر این استان در تأمین امنیت کشور و توسعه اقتصادی، به‌ویژه برای مرزنشینان، را فراهم کرد.

عزیزی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مناطق مرزی استان، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای اقدامات مؤثر برای رفع نیازهای موجود تأکید کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست شورای تأمین خراسان جنوبی در ادامه برنامه‌های این سفر خبر داد و گفت: در این نشست، گزارش‌ها و دیدگاه‌های مسئولان نظامی، انتظامی و امنیتی، اعضای شورای تأمین و نمایندگان مجلس بررسی می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پیگیری نتایج بازدیدهای میدانی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات شناسایی‌شده را در نخستین فرصت و از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت، با اولویت دنبال کنیم تا زمینه رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های استان فراهم شود.

عزیزی ابراز امیدواری کرد حضور هیئت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خراسان جنوبی به نتایج مؤثر و دستاوردهای ملموسی برای استان، به‌ویژه در حوزه توسعه مناطق مرزی و تقویت امنیت پایدار، منجر شود.