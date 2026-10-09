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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

با یاسر آسانی مذاکره داشتیم؛

باشگاه پرسپولیس: اسناد مهمی درباره بازیکن خارجی استقلال ارائه کردیم

باشگاه پرسپولیس: اسناد مهمی درباره بازیکن خارجی استقلال ارائه کردیم

مدیر روابط‌عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: اسناد جدیدی را به ارکان قضایی فدراسیون داده‌ایم تا رأی عادلانه ای ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بازگشا مدیر روابط‌عمومی باشگاه پرسپولیس درباره پیگیری پرونده تخلف باشگاه استقلال در ادامه همکاری با یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی این تیم گفت: تمام تلاشمان این است موضوع در داخل کشور حل شود. مدارک جدید به استیناف داده ایم. مستندات را در اختیارشان قرار داده ایم و امیدوار هستیم.

او درباره درخواست فدراسیون از باشگاه پرپسولیس برای عدم پیگیری این موضوع تاکید کرد: دیروز نامه ای را به فدراسیون ارسال کرده و موضوعاتی را مطرح کردیم. دوست داریم در فضای غیر رسانه ای و شفاف این موضوع بررسی شود. از ارکان قضایی فدراسیون می خواهیم مصلحت اندیشی نشود و الان قانون اجرا شود. نا از حق هوادار و مالکان باشگاه دفاع می کنیم.

بازگشایی درباره مذاکره با آسانی تصریح کرد: ما توصیه نامه از ایجنت آسانی دریافت کردیم که با او مذاکره داشتیم.

کد مطلب 6972729

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 0
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      استقلال سرور پرسپولیسه

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