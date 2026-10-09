حمایت از نیروهای حافظ امنیت سیستان‌ و بلوچستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر جمعه در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که در جریان سفر به سیستان و بلوچستان در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، درباره مسائل امنیتی، نیازهای نیروهای حافظ امنیت و مشکلات مردم به گفت‌وگو پرداخت.

آیت‌الله محامی با اشاره به شرایط خاص سیستان و بلوچستان و تهدیدات موجود در آن سوی مرزها، از تلاش و فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در مسیر تأمین امنیت مردم قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که تهدیداتی از آن سوی مرزها متوجه امنیت کشور و استان است، نیروهای حافظ امنیت با وجود کمبود برخی امکانات و تجهیزات، با تمام توان برای مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت مردم تلاش می‌کنند و در این مسیر از جان خود مایه می‌گذارند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت پشتیبانی جدی‌تر مسئولان کشور از این نیروها افزود: مجاهدت و فداکاری نیروهای حافظ امنیت در شرایط دشوار استان، ایجاب می‌کند اقدامات مؤثرتری برای تأمین امکانات و تجهیزات دفاعی موردنیاز آنان انجام شود.

رسیدگی به مطالبات مردم، زمینه‌ساز امنیت پایدار

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلات مردم سیستان و بلوچستان، خواستار رسیدگی جدی مسئولان به مطالبات استان و تلاش برای رفع موانع موجود شد.

وی پیگیری مشکلات مردم را در کنار تقویت پشتیبانی از نیروهای حافظ امنیت، از موضوعات مهم برای کمک به تحقق امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان دانست.

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این دیدار، بررسی وضعیت امنیتی استان، دریافت گزارش از مسئولان، ارزیابی مشکلات و نیازهای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و پیگیری تأمین امکانات موردنیاز آنان را از اهداف سفر خود عنوان کردند.

آنان همچنین با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از مناطق مختلف استان، پیگیری انسداد مرزها، بررسی ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی و شناسایی موانع موجود را از دیگر محورهای سفر برشمردند و بر پیگیری مطالبات مردم و کمک به رفع مشکلات استان تأکید کردند.