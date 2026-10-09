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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

حمایت از نیروهای حافظ امنیت سیستان‌ و بلوچستان تقویت شود

حمایت از نیروهای حافظ امنیت سیستان‌ و بلوچستان تقویت شود

زاهدان- نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، حمایت جدی‌تر از نیروهای حافظ امنیت و پیگیری مطالبات مردم استان را از ضرورت‌های تأمین امنیت پایدار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر جمعه در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که در جریان سفر به سیستان و بلوچستان در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، درباره مسائل امنیتی، نیازهای نیروهای حافظ امنیت و مشکلات مردم به گفت‌وگو پرداخت.

آیت‌الله محامی با اشاره به شرایط خاص سیستان و بلوچستان و تهدیدات موجود در آن سوی مرزها، از تلاش و فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در مسیر تأمین امنیت مردم قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که تهدیداتی از آن سوی مرزها متوجه امنیت کشور و استان است، نیروهای حافظ امنیت با وجود کمبود برخی امکانات و تجهیزات، با تمام توان برای مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت مردم تلاش می‌کنند و در این مسیر از جان خود مایه می‌گذارند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت پشتیبانی جدی‌تر مسئولان کشور از این نیروها افزود: مجاهدت و فداکاری نیروهای حافظ امنیت در شرایط دشوار استان، ایجاب می‌کند اقدامات مؤثرتری برای تأمین امکانات و تجهیزات دفاعی موردنیاز آنان انجام شود.

رسیدگی به مطالبات مردم، زمینه‌ساز امنیت پایدار

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلات مردم سیستان و بلوچستان، خواستار رسیدگی جدی مسئولان به مطالبات استان و تلاش برای رفع موانع موجود شد.

وی پیگیری مشکلات مردم را در کنار تقویت پشتیبانی از نیروهای حافظ امنیت، از موضوعات مهم برای کمک به تحقق امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان دانست.

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این دیدار، بررسی وضعیت امنیتی استان، دریافت گزارش از مسئولان، ارزیابی مشکلات و نیازهای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و پیگیری تأمین امکانات موردنیاز آنان را از اهداف سفر خود عنوان کردند.

آنان همچنین با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از مناطق مختلف استان، پیگیری انسداد مرزها، بررسی ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی و شناسایی موانع موجود را از دیگر محورهای سفر برشمردند و بر پیگیری مطالبات مردم و کمک به رفع مشکلات استان تأکید کردند.

کد مطلب 6972731

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