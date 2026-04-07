حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک مکان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهر شیراز خود را برای برگزاری مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران آماده می‌کند.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها که در روزهای ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه برگزار خواهد شد، با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن شهید بزرگوار و همچنین مشارکت فعال شهروندان طراحی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: برنامه‌های اصلی از چهارشنبه شب ۱۹ فروردین ماه ساعت ۲ شب با برگزاری مراسم سوگواری و قرائت قرآن در مساجد، حسینیه‌ها و میادین شهر آغاز می‌شود.

حجت الاسلام ملک مکان گفت: در روز پنجشنبه، ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۹ صبح، مراسم سوگواری و تشییع پیکر مطهر شهدا در شیراز برگزار خواهد شد که جزئیات مسیر تشییع متعاقباً اعلام خواهد شد و علاوه بر این پس از نماز مغرب و عشاء همان روز، مراسم بزرگداشتی با حضور مسئولین استانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اوج این مراسم‌ها در شامگاه پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه، از ساعت ۲۰:۳۰ با برگزاری مراسم اصلی و محوری در محدوده‌ حدفاصل میدان امام حسین (ع) و پل باغ صفا، همراه با حضور مداحان کشوری، پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: روز جمعه، ۲۱ فروردین ماه، نیز همزمان با سراسر کشور مصلاهای نماز جمعه استان فارس از ساعت ۱۰ صبح میزبان برگزاری مراسم بزرگداشت ایام شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای خواهند بود که شامل محفل انس با قرآن، قرائت جمعی سوره فتح، قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، مرثیه‌سرایی مداحان و عهدنامه با آن امام شهید خواهد بود.

حجت الاسلام ملک مکان گفت: در کنار این برنامه‌های اصلی، فعالیت‌های متنوع دیگری نیز در سطح شهر شیراز در ایام ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه اجرا خواهد شد که شامل حرکت کاروان خودرویی در روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ماه از ساعت ۲۱، از پشت باغ جنت تا بلوار سرداران خواهد بود و کاروان خودرویی دیگری در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه از ساعت ۱۵، از دروازه قرآن به سمت حرم شاهچراغ (ع) مسیر خود را آغاز می‌کند و همچنین، برنامه‌ی دوچرخه‌سواری پدر و پسری در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه، ساعت ۱۶ از میدان ولیعصر (عج) تا پارک فضیلت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در روز جمعه ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۱۳ در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شاهد پخت بزرگترین حلوای کشور خواهیم بود. در حوزه‌ محیط زیست نیز ۱۲۱۰ اصله درخت در محوطه بیرونی مساجد شیراز کاشته خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: امور بشردوستانه نیز با اهدای خون توسط مردم مساجد و محلات شیراز در ایام ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه و همچنین آزادی ۴۰ زندانی جرائم غیرعمد توسط گروه نوح در همین بازه زمانی پیگیری می‌شود و علاوه بر این، پخت آش نذری در ۴۰ نقطه از شهر شیراز نیز از دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود.