پیروزی نهایی در گرو صبر و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم شرق شیراز با اشاره به اینکه رسیدن به سعادت و پیروزی بدون گذر از سختیها و آزمایشها امکانپذیر نیست،گفت: تاریخ امتهای گذشته نیز نشان میدهد که مؤمنان در مسیر خود با دشواریها و گرفتاریهای فراوانی روبهرو بودهاند.
وی با اشاره به وعده الهی مبنی بر نزدیک بودن نصرت خداوند افزود: گاهی سختیها و جنگها طولانی میشود و حتی پیامبران و مؤمنان در انتظار فرارسیدن پیروزی الهی میمانند، اما وعده خداوند همواره تحقق مییابد.
ملت ایران در مسیر پیروزی است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه ملت ایران تاکنون نیز پیروزیهای بزرگی در برابر دشمنان به دست آورده است، گفت: ماهها مقاومت در برابر دشمنان جنایتکار و مجهز، خود نشانهای از توان و پیروزی ملت ایران است، اما برای رسیدن به پیروزی نهایی همچنان باید صبر و استقامت داشت.
ملکمکان ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف شیطان و شیطانصفتان، ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم است؛ در حالی که ناامیدی از رحمت و لطف پروردگار از گناهان بزرگ شمرده شده است.
وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: گاهی انسان به اموری که دور از دسترس میداند، امید کمتری دارد، اما باید به قدرت خداوند ایمان داشت؛ چراکه آنچه برای انسان ناممکن به نظر میرسد، با اراده الهی امکانپذیر خواهد شد.
برای خدا هیچ چیز ناممکن نیست
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به داستان حضرت موسی (ع) گفت: حضرت موسی (ع) برای آوردن آتش به سوی طور رفت، اما با مقام نبوت بازگشت؛ این نشان میدهد که نباید هیچچیز را از درگاه خداوند بعید دانست.
وی افزود: هر زمان اراده خداوند بر تحقق امری قرار گیرد، آن اتفاق خواهد افتاد و البته این وعدهها با حضور، همراهی، استقامت و بردباری مردم محقق میشود.
ملکمکان با اشاره به برخی موفقیتهای اخیر نیروهای مسلح کشورمان اظهار کرد: توانمندیهای ایران در عرصههای مختلف، دشمنان را شگفتزده کرده و نشان داده است که بسیاری از اتفاقاتی که شاید در نگاه نخست دور از ذهن به نظر برسد، با اراده خداوند و توان ملت ایران محققشدنی است.
حضور مردم در میدان، مایه یأس دشمن است
وی حضور مردم در صحنه را اقدامی در مسیر یاری دین خدا دانست و گفت: حضور امروز مردم در خیابانها برای تقویت امنیت، ایجاد یأس در دشمن و دلگرمی رزمندگان اسلام اهمیت فراوانی دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: خداوند تلاش و حضور مردم در مسیر دفاع از دین و ارزشها را میبیند و این لحظات بهعنوان جهاد و اطاعت از فرمان الهی ثبت خواهد شد.
ملکمکان با تأکید بر اینکه هر پیروزی بزرگی نیازمند تحمل دشواریها است، افزود: اگر ملتی خواهان غلبه بر دشمن و دستیابی به اقتدار است، باید سختیهای این مسیر را نیز تحمل کند.
پس از سختی، گشایش خواهد آمد
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: همانگونه که پس از سختیها گشایش و آسانی فرا میرسد، امیدواریم با اراده خداوند و حضور مردم، دوران دشواریها و تنگناهای اقتصادی نیز سپری شود و شرایط بهتری در حوزه معیشت، امنیت و آرامش رقم بخورد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سه سال مقاومت پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان در شعب ابیطالب، اظهار کرد: تحمل سختیها و پایداری در مسیر حق، سرانجام با نصرت و پیروزی الهی همراه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تلاشها و طراحیهای دشمنان علیه ملت ایران گفت: دشمنان همواره برای ضربه زدن به کشور نقشه میکشند، اما قرآن کریم تأکید دارد که «وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» و هیچ تدبیری بالاتر از تدبیر الهی نیست.
ملکمکان با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب و ناامنی در ماههای آینده، از مردم خواست هوشیاری خود را حفظ کنند و تصریح کرد: دشمنان پیش از این نیز بارها برای ضربه زدن به ملت ایران تلاش کردهاند، اما با مقاومت و هوشیاری مردم ناکام ماندهاند و این بار نیز به اهداف خود نخواهند رسید.
نظر شما