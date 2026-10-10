ووشوی البرز استعداد دارد اما تجهیزات کافی ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: ورزش ووشو در استان البرز با وجود برخورداری از استعدادهای جوان و حضور ورزشکاران در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، برای ارتقای جایگاه خود همچنان به تقویت زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات نیاز دارد. کسب رتبه پنجم در ارزیابی عملکرد هیئت‌های استانی و صعود سه‌پله‌ای، نشان‌دهنده ظرفیت این استان است؛ ظرفیتی که با حمایت بیشتر، برگزاری مسابقات منظم و توجه به استعدادیابی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتری شود.

توسعه لیگ‌ها، فراهم کردن فرصت میزبانی مسابقات و جذب ورزشکاران از مدارس و دانشگاه‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به گسترش ووشو در البرز کمک کند. در کنار این اهداف، توجه به ورزش همگانی و معرفی رشته‌هایی مانند تای‌چی نیز می‌تواند دامنه فعالیت‌های این رشته را در میان گروه‌های مختلف جامعه افزایش دهد.

فرهنگ شادنیا، مشاور رئیس فدراسیون ووشو، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره عملکرد هیئت ووشوی استان البرز، ظرفیت‌های این استان، ضرورت تأمین تجهیزات، برنامه‌های میزبانی مسابقات و راهکارهای توسعه ووشو در میان جوانان توضیح می‌دهد.

عملکرد هیئت ووشوی استان البرز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فرهنگ شادنیا: هیئت ووشوی استان البرز در ارزیابی عملکرد هیئت‌های استانی رتبه پنجم را کسب کرده و سه پله ارتقا داشته است. این جایگاه نشان می‌دهد که در استان ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و با حمایت بیشتر و برنامه‌ریزی مستمر می‌توان شرایط را برای پیشرفت ورزشکاران و ارتقای جایگاه هیئت فراهم کرد.

حضور مربیان و ورزشکاران البرزی در سطوح ملی و بین‌المللی چه اهمیتی دارد؟

حضور نیروهای توانمند در بخش مربیگری و ورزشکاری، یکی از ظرفیت‌های مهم البرز است. حضور خانم کریمی به‌عنوان سرمربی تالو بانوان در ساختار فنی ووشوی کشور، نشان‌دهنده توانمندی نیروهای این استان است.

حمایت از مربیان و فراهم کردن فرصت فعالیت برای ورزشکاران می‌تواند به تقویت جایگاه البرز در ووشوی کشور کمک کند.

با توجه به ظرفیت‌های استان، آیا البرز می‌تواند میزبان رقابت‌های مهم ووشو باشد؟

البرز ظرفیت میزبانی مسابقات را دارد و برگزاری رقابت‌ها در این استان می‌تواند به افزایش انگیزه ورزشکاران و معرفی توانمندی‌های آن‌ها کمک کند.

برای تحقق این موضوع، هماهنگی میان هیئت استان، اداره‌کل ورزش و جوانان و فدراسیون اهمیت دارد. حمایت مدیران ورزشی و فراهم بودن امکانات اجرایی نیز از عوامل مؤثر در میزبانی مناسب مسابقات است.

میزبانی مسابقات چه تأثیری بر رشد ووشو در استان دارد؟

میزبانی باعث می‌شود ورزشکاران استان در فضای رقابت‌های مهم قرار بگیرند و تجربه بیشتری کسب کنند. از طرف دیگر، برگزاری مسابقات می‌تواند توجه خانواده‌ها و جوانان را به این رشته جلب کند و زمینه شناسایی استعدادهای تازه را فراهم آورد. این فرصت زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار میزبانی، برنامه مشخصی برای توسعه ورزشکاران و حمایت از آن‌ها وجود داشته باشد.

مهم‌ترین چالش ووشوی البرز برای پیشرفت چیست؟

زیرساخت‌ها و تجهیزات از مهم‌ترین نیازهای این استان است. ورزشکاران برای تمرین و حضور مؤثر در رقابت‌ها به امکانات مناسب نیاز دارند و کمبود تجهیزات می‌تواند روند آماده‌سازی آن‌ها را با مشکل مواجه کند.

با توجه به ظرفیت‌های البرز، تقویت امکانات می‌تواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد ورزشکاران داشته باشد.

برای رفع کمبود تجهیزات چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

موضوع نیازهای تجهیزاتی هیئت ووشوی استان البرز را در تعامل با فدراسیون مطرح می‌کنیم تا امکان حمایت و تأمین بخشی از تجهیزات مورد نیاز بررسی شود.

پیگیری این موضوع به همکاری مجموعه‌های مرتبط نیاز دارد و امیدواریم با هماهنگی بیشتر، بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

وضعیت لیگ‌های ووشو، به‌ویژه در بخش تالو، چگونه است؟

برگزاری لیگ‌ها در رده‌های سنی مختلف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مسابقات منظم به ورزشکاران فرصت می‌دهد توانایی‌های خود را محک بزنند و تجربه رقابت حرفه‌ای به دست آورند. توسعه لیگ‌ها در بخش‌های مختلف، از جمله تالو، می‌تواند به شناسایی استعدادها و ارتقای سطح فنی ورزشکاران کمک کند. برای تحقق این هدف، مشارکت باشگاه‌ها و فراهم بودن شرایط برگزاری مسابقات ضروری است.

مدارس و دانشگاه‌ها چه نقشی در شناسایی استعدادهای ووشو دارند؟

مدارس و دانشگاه‌ها ظرفیت بزرگی برای شناسایی و جذب استعدادهای ورزشی دارند. ارتباط منظم با مراکز آموزشی و معرفی ووشو به دانش‌آموزان و دانشجویان می‌تواند زمینه ورود افراد مستعد به این رشته را فراهم کند.

اجرای طرح‌های استعدادیابی و ایجاد مسیر مشخص برای ادامه فعالیت ورزشکاران، از اقدامات مؤثر در این زمینه است.

طرح شهاب چه نقشی در توسعه ووشو و شناسایی استعدادهای جوان دارد؟

طرح‌های استعدادیابی زمانی نتیجه‌بخش هستند که شناسایی افراد مستعد به معرفی آن‌ها به باشگاه‌ها، مربیان و مسیرهای آموزشی مناسب منتهی شود.

طرح شهاب نیز می‌تواند در این مسیر نقش داشته باشد؛ به‌شرط آنکه ارتباط میان مراکز آموزشی و مجموعه‌های ورزشی تقویت شود و استعدادهای شناسایی‌شده امکان ادامه فعالیت و پیشرفت داشته باشند.

حضور ووشو در بازی‌های المپیک جوانان داکار چه اهمیتی دارد؟

حضور ووشو در رویدادهای بین‌المللی جوانان می‌تواند فرصت مهمی برای معرفی این رشته و ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران باشد. چنین رقابت‌هایی اهمیت استعدادیابی و آماده‌سازی اصولی ورزشکاران جوان را بیشتر می‌کند.

برای بهره‌گیری از این فرصت، باید به رده‌های پایه توجه شود و ورزشکاران از مسیر مسابقات و برنامه‌های فنی مناسب رشد کنند.

ووشو برای توسعه فعالیت‌های همگانی، به‌ویژه از طریق تای‌چی، چه ظرفیت‌هایی دارد؟

توسعه ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی اهمیت دارد. تای‌چی می‌تواند زمینه آشنایی گروه‌های بیشتری از مردم با فعالیت بدنی منظم را فراهم کند.

برنامه‌هایی مانند سفیران سلامت نیز با معرفی رشته‌های قابل استفاده در فعالیت‌های همگانی می‌توانند به گسترش مشارکت مردم در ورزش کمک کنند. برای اثربخشی این برنامه‌ها، آموزش مناسب و استمرار فعالیت‌ها ضروری است.