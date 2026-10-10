کاهش دمای قم از امشب؛ موج بارشی جدید در راه است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: امروز شنبه ۱۸ مهرماه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: در این روز احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق استان وجود دارد و در ارتفاعات نیز وقوع رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت وزش باد در روز شنبه بیان کرد: باد از سمت شمال‌غرب خواهد وزید و سرعت آن به ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و بیشینه دمای شهر قم نیز ۳۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی ادامه داد: کمینه دمای شهر قم در روز شنبه به ۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و از شنبه شب روند کاهش دمای هوا در استان آغاز خواهد شد.



ترابیان درباره وضعیت جوی روز یکشنبه ۱۹ مهرماه گفت: آسمان استان قم در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ می‌دهد.



وی افزود: جهت وزش باد در روز یکشنبه شمالی و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به تغییرات دمایی شهر قم در روز یکشنبه اظهار کرد: کمینه دمای هوا به ۱۸ درجه و بیشینه آن به ۳۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



وی با اشاره به شرایط جوی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه بیان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان ادامه داد: از بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با نزدیک شدن موج بارشی جدید به استان قم، افزایش ابر در آسمان رخ خواهد داد و جزئیات وضعیت جوی در پیش‌بینی‌های بعدی اعلام می‌شود.



وی همچنین درباره وضعیت دمایی نقاط مختلف استان در شبانه‌روز گذشته گفت: دستجرد با ثبت دمای ۱۴.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه و جمکران با دمای ۳۵.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان را تجربه کردند.

