به گزارش خبرنگار مهر، مانور دورمیزی مدیریت بحران با محوریت وقوع سیل و احتمال زیر آب رفتن بیمارستان دهگلان، صبح شنبه به فرماندهی بابک هدائی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان و با حضور نیروهای مستقر در چارت فرماندهی برگزار شد.

این مانور با تمرکز بر نحوه مدیریت شرایط اضطراری در صورت آب‌گرفتگی بیمارستان دهگلان، زمینه بررسی چالش‌های احتمالی در روند ارائه خدمات درمانی و چگونگی انتقال بیماران به مراکز درمانی جایگزین را فراهم کرد.

در جریان این تمرین، سناریوهای مرتبط با تخلیه و جابه‌جایی بیماران، سازمان‌دهی نیروهای امدادی و هماهنگی میان واحدهای عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت تا روند انتقال بیماران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین اختلال در دریافت خدمات درمانی انجام شود.

همچنین، نحوه تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی، مدیریت منابع و تقسیم وظایف میان نیروهای مسئول از دیگر محورهای این مانور بود؛ موضوعاتی که در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه، نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و تداوم خدمات درمانی دارند.

برگزاری این مانور با هدف سنجش میزان آمادگی نیروهای عملیاتی و شناسایی نقاط قابل بهبود در فرایند پاسخ به بحران انجام شد و بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت حوادثی همچون سیل و آب‌گرفتگی مراکز درمانی تأکید داشت.