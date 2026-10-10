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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۵

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده

دیوان محاسبات کشور از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵ گزارشی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تا پایان شهریور ماه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۴،۸۰۲ متقاضی، به ۴۱۱،۸۸۴ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۴۸درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.

همچنین در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تا این تاریخ از مجموع ۶۸۷،۳۰۷ متقاضی به ۲۸۱,۳۴۶ نفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.

این نهاد نظارتی رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستور کار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است.

کد مطلب 6972977
محسن صمیمی

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