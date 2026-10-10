تردد در محورهای کوهستانی گلستان به دلیل خطر سیلاب و رانش زمین محدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط نامساعد جوی در مناطق مرتفع و کوهستانی استان، از محدودیت تردد در برخی محورهای کوهستانی خبر داد و بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی رانندگان تأکید کرد.

وی افزود: با توجه به تغییرات جوی، احتمال وقوع رانش زمین، کاهش دید افقی و بروز سیلاب در مناطق کوهستانی وجود دارد و رانندگان باید از تردد غیرضروری در این مسیرها تا زمان بهبود شرایط جوی خودداری کنند.

مصدقی با تأکید بر اولویت حفظ جان و سلامت شهروندان افزود: رانندگانی که ناگزیر به تردد در این محورها هستند، باید با رعایت نکات ایمنی و توجه به شرایط مسیر، از سفرهای پرخطر اجتناب کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست در صورت بروز حادثه، نقص فنی خودرو یا مشاهده موانع در مسیرهای جاده‌ای، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه گویای ۱۴۱ اطلاع دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های استان به‌صورت مستمر گزارش‌های دریافتی را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز، نیروهای راهداری برای رسیدگی به وضعیت محورها اعزام خواهند شد.

مصدقی با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی ادامه داد: پیش‌بینی بارش‌های شدید و رگباری همراه با احتمال وقوع سیلاب، ضرورت احتیاط بیشتر در محورهای کوهستانی را دوچندان کرده است و بر همین اساس، برخی راه‌های کوهستانی شهرستان مینودشت تا فردا با محدودیت تردد مواجه خواهند بود.

وی از شهروندان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و از تردد در مسیرهای پرخطر تا مساعد شدن شرایط جوی بپرهیزند.