به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ ماه پیش مسعود رهنما در مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. در همان روز اعلام شد که فدراسیون، تمامی برنامه‌های خود را بر موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا متمرکز خواهد کرد.

تیم ملی کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب دو مدال طلا و سه مدال نقره یکی از رشته‌های موفق کاروان ورزشی کشورمان بود. اکنون و پس از تحقق هدف اولیه، رهنما فصل تازه‌ای از برنامه‌های خود را برای ادامه فعالیت فدراسیون طراحی کرده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد با تصمیم رئیس فدراسیون کاراته، احکام مسئولیت تمامی رؤسای کمیته‌ها و بخش‌های مختلف فدراسیون، به‌استثنای رؤسای هیئت‌های استانی، لغو خواهد شد و به‌زودی احکام مسئولیت افراد جدید صادر و ابلاغ می‌شود.

رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید این خبر گفت: پس از تحقق هدفی که یک سال پیش برای موفقیت در بازی‌های آسیایی تعیین کرده بودیم، لازم بود نقشه راه جدیدی برای ادامه فعالیت‌ها و تداوم روند رو به رشد کاراته ترسیم کنیم. بر همین اساس پس از گذشت یک سال از فعالیت مسئولان بخش‌های مختلف، عملکرد حوزه‌های گوناگون را بررسی و ارزیابی کرده و در خصوص شرایط و نحوه ادامه کار تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی درباره وضعیت کادر فنی تیم‌های ملی نیز گفت: بررسی عملکرد کاراته‌کاها در بازی‌های آسیایی آغاز شده و تاکنون چند جلسه نیز در این زمینه برگزار کرده‌ایم. با توجه به نتایج کسب‌شده در ناگویا و همچنین در پیش بودن مسابقات داخل سالن و بازی‌های جهانی، اعضای کادر فنی تیم‌های ملی در سمت خود ابقا می‌شوند و پس از این رقابت‌ها درباره وضعیت آنها تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون کاراته در ادامه با اشاره به وضعیت کمیته فنی گفت: رئیس کمیته فنی در سمت خود ابقا خواهد شد و با تصمیم وی، پنج یا شش نفر به‌عنوان اعضای این کمیته برای مدت یک سال منصوب می‌شوند. هدف ما ارتقای کیفیت عملکرد است و تمامی تصمیمات فنی در این کمیته بررسی و اتخاذ خواهد شد.