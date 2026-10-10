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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

کاروان مردمی ترکیه از «دیاربکر» تا «میناب» رکاب می‌زنند

کاروان مردمی ترکیه از «دیاربکر» تا «میناب» رکاب می‌زنند

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از سفر کاروان مردمی دوچرخه‌سواران ترکیه از دیاربکر تا میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی این مجموعه افزود: این کاروان از ۱۰ مهرماه حرکت خود را از دیاربکر ترکیه آغاز کرده و ۱۷ مهرماه به ایران می‌رسد و با عبور از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، قم، اصفهان فارس و هرمزگان در شهر میناب به مسیر خود پایان خواهد داد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز هماهنگی این حرکت را در ایران و با همراهی بخش‌های مختلف و نهادهای مردمی بر عهده دارد.

وی گفت: دوچرخه‌سواران ترکیه در طول مسیر پرچم‌های ایران، ترکیه و فلسطین را همراه خواهند داشت و کوله‌پشتی‌هایی را برای کودکان میناب حمل می‌کنند.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: این سفر، اقدامی مردمی برای ابراز همدردی با مردم میناب و ادای احترام به شهدای دانش‌آموز این منطقه و نمادی از دوستی و همبستگی مردم ایران و ترکیه است.

کد مطلب 6972989
سیده فاطمه سادات کیایی

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