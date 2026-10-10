به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه حلقه «جنسیت و تربیت» پژوهشکده زن و خانواده با موضوع «بررسی روایت مسأله عفاف و حجاب در متن کتب درسی و روان‌شناسی کنش» روز شنبه ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود.

در این نشست، نجمه محمدی، کارشناس دفتر تألیف کتاب‌های درسی، و طیبه خدابخشی، دانشجوی دکتری خانواده و سلامت جنسی، به ارائه دیدگاه‌های خود درباره موضوع نشست می‌پردازند.

این برنامه روز شنبه ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۳، در سالن اجتماعات پژوهشکده زن و خانواده، واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت‌دوست، پلاک ۵۶، طبقه دوم برگزار خواهد شد.