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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۷

عفاف و حجاب در کتاب‌های درسی چگونه روایت می‌شود؟

عفاف و حجاب در کتاب‌های درسی چگونه روایت می‌شود؟

حلقه «جنسیت و تربیت» پژوهشکده زن و خانواده، در دومین جلسه خود موضوع روایت مسئله عفاف و حجاب در متن کتاب‌های درسی و روان‌شناسی کنش را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه حلقه «جنسیت و تربیت» پژوهشکده زن و خانواده با موضوع «بررسی روایت مسأله عفاف و حجاب در متن کتب درسی و روان‌شناسی کنش» روز شنبه ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود.

در این نشست، نجمه محمدی، کارشناس دفتر تألیف کتاب‌های درسی، و طیبه خدابخشی، دانشجوی دکتری خانواده و سلامت جنسی، به ارائه دیدگاه‌های خود درباره موضوع نشست می‌پردازند.

این برنامه روز شنبه ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۳، در سالن اجتماعات پژوهشکده زن و خانواده، واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت‌دوست، پلاک ۵۶، طبقه دوم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6972999
سیده فاطمه سادات کیایی

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