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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

ولایتی: آمریکا با تمدن ایرانِ قوی و مستقل مشکل دارد

ولایتی: آمریکا با تمدن ایرانِ قوی و مستقل مشکل دارد

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پیامی به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد و نوشت: آقای روبیو مشکل شما با انقلاب اسلامی نیست. تمدن ایران قوی و مستقل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر انقلاب در فضای مجازی با شاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا نوشت: در سخنرانی اخیر روبیو یک تناقض آشکار هست ایستادگی «تا آخرین نفر» در یونان باستان ستایش می‌شود، اما ایستادگی ملت بزرگ ایران با برچسب فرقه مرگ تحقیر می‌شود ستایش مقاومت برای«خودی» وتحقیر آن برای«دیگری» تمدن نیست، فلسفه‌ بافی برای سلطه است.

آقای روبیو مشکل شما با انقلاب اسلامی نیست، تمدنِ ایران قوی و مستقل است. آنان که فاجعه های هیروشیما، ویتنام، عراق و افغانستان را به وجود آوردند، حق ندارند درس اخلاق بدهد!

به گزارش مهر، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در اظهاراتی علیه تاریخ ایران ادعا کرده بود: هخامنشیان ۴۸۰ سال پیش از میلاد به یونان حمله کردند و آنجا را غارت کردند ریشه ایرانی‌ها به این غارتگران برمی‌گردد!

کد مطلب 6973084
محسن صمیمی

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