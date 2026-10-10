سرهنگ احمد عینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه ملی مهارت استان کردستان در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و آموزشی برای توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه اشتغال انجام شده است.

وی افزود: پیوند آموزش‌های تخصصی با نیازهای بازار کار، زمینه ارتقای مهارت‌های شغلی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و فراهم شدن فرصت‌های اشتغال پایدار را مهیا می‌کند.

مسئول بسیج سازندگی استان کردستان با اشاره به محورهای این تفاهم‌نامه بیان کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت عوامل تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار و اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی از جمله زمینه‌های همکاری دو مجموعه است.

عینی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی در کنار توان اجرایی بسیج سازندگی می‌تواند به توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق محروم و مرزی استان کمک کند و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های بومی را فراهم سازد.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت اقتصاد روستایی عنوان کرد: بهبود وضعیت معیشتی روستاییان و فراهم کردن زمینه اشتغال در روستاها از اهداف این همکاری است که می‌تواند در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها نیز مؤثر باشد.

مسئول بسیج سازندگی استان کردستان خاطرنشان کرد: توانمندسازی نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت‌های بومی از الزامات توسعه اقتصادی استان است و همکاری‌های آموزشی و مهارتی می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد محلی و گسترش فرصت‌های شغلی را فراهم کند.