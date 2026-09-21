به گزارش خبرنگار مهر، چه میشود که بچهها به حرف بزرگترها گوش نمیدهند؟ این سؤال، زیرعنوان کتاب «فقط یک نگاه» است؛ سؤالی که هر مخاطبی را میتواند کنجکاو کند. والدین با دیدن این سؤال از خود میپرسند: «واقعا چرا بچهها به حرفمون گوش نمیدن؟» یا مربیان با خود فکر میکنند «سؤال درستیه و امیدوارم کتاب مفید باشه برامون تا بتونیم با بچهها بهتر رفتار کنیم.». حتی ممکن است شما که بزرگسال هستید بهعنوان خواننده این مطلب بدون اینکه فرزندی داشته باشید یا مربی و معلم کودکان باشید، به فکر فرو بروید که چرا به حرف بزرگترها گوش نمیدهید و نصیحتها را نادیده میگیرید؟ بنابراین یک کتاب کودک میتواند فراتر از سادگی متن و تصاویرش، با ما حرف داشته باشد.
کتاب «فقط یک نگاه» را کریس هوتِن، نویسنده ایرلندی نوشته و تصویرگری کرده و انتشارات برکه با ترجمه نیلوفر کشتیاری در بازار نشر کشور عرضه کرده است. داستان این «فقط یک نگاه» چیست؟
وسوسهای خطرناک
مادر میمونکوچولوها برای مدتی باید از آنها جدا شود. او به بچههایش توصیه میکند که هر کاری خواستید بکنید ولی زیر درخت انبه نروید؛ چون «یکعالمه ببر آنجاست». مادر میرود و میمونکوچولوها وقتی تنها میشوند مدام به انبه فکر میکنند و اینکه اجازه ندارند به آن نزدیک شوند. آنها با خود میگویند که شاید نگاهکردن انبهها کار اشتباهی نباشد و فقط یک نگاه اشکالی ندارد. میمونکوچولوها که روی درخت هستند به اطراف خود نگاه میکنند و به انبهها نزدیک و نزدیکتر میشوند. آنها انبهها را میبینند و راضی نمیشوند به اینکه فقط تماشا کنند. تصمیم میگیرند جلوتر بروند و دستشان را به انبهها برسانند. آنها باز هم وسوسه میشوند و میخواهند یک انبه کوچک بردارند. میمونها فکر میکنند همهجا امن هست چون هیچ ببری ندیدهاند. آنها انبههایی برمیدارند و میخورند. از شیرین و آبدار بودن انبهها بسیار لذت میبرند. فکر میکنید وسوسه رهایشان کرده؟ نه! آنها باز هم انبه میخواهند اما پایین و پایینتر رفتن و رسیدن روی زمین، لحظهای مهم را برایشان رقم میزند: ببرها در کمین نشسته بودند. آنها فرار میکنند اما آیا نجات پیدا میکنند و وسوسهشان تمام میشود؟
آیا هر وسوسهای ارزش خطرکردن دارد؟
این نکتهای است که کتاب «فقط یک نگاه» به کودک و والدین میآموزد؛ البته با فراهمکردن فرصت گفتوگو درباره کتاب. مترجم کتاب که دکترای تخصصی روانشناسیِ زبان دارد و در حوزه ادبیات کودک پژوهش میکند، در بخش یادداشت ابتدای کتاب اشاره میکند که نویسنده داستان، موقعیت ارزشمندی را فراهم کرده تا کودک و والدین درباره مفهوم «وسوسه» باهم صحبت کنند. این قدم مؤثری است برای رشد کودک در زمینه «تفکر نقادانه». تفکر نقادانه، همان توانایی تصمیمگیری و حل مسائل بر مبنای استدلال و شواهد منطقی و کنار گذاشتن احساسات در تصمیمگیریهاست.
مترجم اشاره میکند که هیچ کودکی با این توانایی به دنیا نمیآید و این تفکر، یک مهارت اکتسابی است و به یادگیری، تمرین و تجربه نیاز دارد و این تمرین برای کودکان با حضور والدین بسیار سادهتر و مؤثرتر انجام میشود.
براساس توصیه نیلوفر کشتیاری، مترجم کتاب «فقط یک نگاه»، والدین خواندن این داستان برای کودکان را از جلد آن آغاز و تلاش کنند که کودکان از متن و تصاویر این کتابِ تصویری، استفاده کافی را ببرند. همچنین، به احساسات میمونکوچولوها دقت کرده و سعی کنند موقع خواندن بخشهایی که احساسات مختلف مانند ترس، کنجکاوی، هیجان، نگرانی، تعجب و ... را نشان میدهند، با تغییر لحن و ژست صورت و بدن خود، ارتباط عمیقتری بین داستان و کودک ایجاد کنند تا کودک خودش را در آن موقعیت تصور کند.
کتاب «فقط یک نگاه» با متن بسیار کم و تصاویر هماهنگش میتواند موجب تقویت پیوند عاطفی میان کودک و والدین، تقویت مهارت تصویرخوانی کودک، تقویت روحیه پرسشگری، رشد مهارتهای زبانی، بهبود توجه و تمرکز، رشد قوه تخیل و یادگیری مفهوم صبر و قناعت در او شود.
انتشارات برکه، این کتاب را در 44 صفحه مصور رنگی و بهای 198 هزار تومان برای کودکان بالای سه سال منتشر کرده است.
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