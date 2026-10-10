شمارش معکوس برای عرضه اولیه فکور

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (سهامی عام) با نماد معاملاتی «فکور»، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران و به روش ترکیبی عرضه اولیه خواهد شد. بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، در مجموع ۲.۸ میلیارد سهم، معادل ۴ درصد از سهام شرکت در این عرضه واگذار می‌شود.

سرمایه ثبت‌شده فکور صنعت ۷۰ هزار میلیارد ریال است و عرضه اولیه سهام شرکت در دو مرحله انجام خواهد شد. در مرحله نخست، ۷۰۰ میلیون سهم معادل یک درصد از کل سهام شرکت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و با درآمد ثابت عرضه می‌شود. سفارش‌گیری و عرضه این مرحله روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ و مطابق پیام ناظر در روز عرضه اولیه انجام خواهد شد.



حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی در مرحله نخست، ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم تعیین شده و ارزش‌گذاری هر سهم در این مرحله ۳ هزار و ۵۴۴ ریال اعلام شده است.



در مرحله دوم، حداقل ۲.۱ میلیارد سهم معادل ۳ درصد از کل سهام شرکت، به سایر سرمایه‌گذاران و با قیمت ثابت عرضه خواهد شد. قیمت عرضه در این مرحله بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله نخست تعیین می‌شود و حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، ۴۲۰۰ سهم خواهد بود.



همچنین بر اساس اطلاعیه فرابورس، خریداران سهام در مرحله دوم عرضه اولیه «فکور» به تعداد سهام تخصیص‌یافته، از اوراق اختیار فروش تبعی این سهام نیز برخوردار خواهند شد. قیمت اعمال این اوراق، ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه اولیه تعیین شده و سررسید آن چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۶ خواهد بود.

گروه نماد صنعت پارس، عرضه‌کننده سهام فکور صنعت است و شرکت کارگزاری نهایت‌نگر به‌عنوان مشاور عرضه تعیین شده است. شرکت تأمین سرمایه کاردان نیز متعهد خرید این عرضه است. بازارگردانی سهام «فکور» نیز توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت‌نگر و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر انجام خواهد شد.