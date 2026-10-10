حمایت استاندار از تهاتر برای توسعه دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح شنبه در نشست هیئت‌امنای دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی و خوابگاهی این دانشگاه اظهار کرد: توافق و تهاتر اراضی و فضاهای بلااستفاده دانشگاه آزاد با دانشگاه فرهنگیان، فرصتی راهبردی برای رفع مشکلات زیرساختی و تقویت ظرفیت‌های آموزش عالی استان است.

وی افزود: در شرایطی که دانشگاه فرهنگیان با کمبود فضای آموزشی و خوابگاهی مواجه است، بخشی از فضاهای دانشگاه آزاد در مجاورت این مجموعه بلااستفاده مانده و در حال استهلاک است؛ ازاین‌رو، همکاری و هم‌افزایی میان این دو دانشگاه می‌تواند زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

موافقت دانشگاه آزاد با واگذاری فضاهای بلااستفاده

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: پیش از این، بخش خصوصی برای واگذاری این اراضی با هدف اجرای طرح‌های گردشگری متقاضی بود، اما با توجه به رویکرد دانشگاه آزاد، واگذاری به بخش خصوصی مورد موافقت قرار نگرفت.

وی ادامه داد: مسئولان دانشگاه آزاد در سطح کشور با واگذاری و همکاری با سایر مراکز دانشگاهی و علمی موافق هستند و زمینه لازم برای پیشبرد این طرح فراهم است.

وی با بیان اینکه توسعه دانشگاه فرهنگیان باید با نگاه آینده‌نگرانه دنبال شود، گفت: تصمیم‌گیری درباره این اراضی نباید صرفاً بر اساس نیازهای فعلی انجام شود، بلکه باید ظرفیت‌های موردنیاز دانشگاه در سال‌های آینده نیز در نظر گرفته شود.

ظرفیت خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان افزایش می‌یابد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحصیل حدود هزار و ۲۰۰ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان بیان کرد: این دانشگاه دست‌کم به ۸۰۰ ظرفیت خوابگاهی جدید نیاز دارد، اما برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امکان پذیرش تا پنج هزار دانشجو در سال‌های آینده فراهم شود.

رحمانی افزود: توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان می‌تواند جایگاه یاسوج را در حوزه تربیت معلم ارتقا دهد و این شهر را به یکی از قطب‌های مهم دانشگاهی و آموزشی در جنوب کشور تبدیل کند.

وی با اشاره به موقعیت مکانی اراضی موردنظر عنوان کرد: این محدوده با گسترش شهر در دسترس قرار گرفته و در مجاورت پارک، دانشگاه پیام نور، نمایشگاه بین‌المللی و شهرک صنعتی قرار دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تجمیع و توسعه این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک مجموعه جامع علمی، آموزشی و فناوری را در استان فراهم کند؛ بنابراین باید از تفکیک اراضی و ازدست‌رفتن ظرفیت‌های توسعه‌ای آن جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری کارشناسی، شرط اجرای تهاتر اراضی

رحمانی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در فرایند تهاتر املاک گفت: ساماندهی و تهاتر فضاهای موجود، تصمیمی اصولی و منطقی است، اما اجرای آن باید با بررسی‌های کارشناسی دقیق و نظارت کامل انجام شود.

وی تصریح کرد: املاک دو مجموعه باید به‌صورت یکپارچه و از سوی کارشناسان رسمی ارزیابی و قیمت‌گذاری شوند تا فرایند تهاتر بر مبنای ارزش واقعی املاک و در چارچوب ضوابط قانونی پیش برود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در صورت برابری ارزش املاک، تهاتر نهایی می‌شود و چنانچه تفاوتی در ارزش‌گذاری وجود داشته باشد، مابه‌التفاوت باید در قالب توافقی قانونی جبران شود.

تأمین اعتبار برای آماده‌سازی فضاها ضروری است

رحمانی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی و بهسازی فضاهای موردنظر پس از واگذاری یادآور شد: یکی از موضوعات مهم در اجرای این طرح، تأمین اعتبار لازم برای تعمیرات و آماده‌سازی فضاهاست که باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های مربوطه پیگیری شود.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدام، فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت دانشگاه فرهنگیان و رفع مشکلات دانشجویان و استادان است و باید زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این طرح فراهم شود.