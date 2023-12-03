۱۰۰ مرکز بهداشتی- درمانی در آذربایجان غربی در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید حسین پور در این زمینه با بیان اینکه تلاش دانشگاه علوم پزشکی استان در حوزه بهداشت این است که تمامی هم استانی‌ها مشکلات بهداشتی خود را در منطقه خود برطرف کند گفت: نزدیک به ۱۰۰ پروژه در دست احداث در استان وجود دارد و تمام تلاش دانشگاه بهره برداری از ۶۰ تا ۷۰ درصد این پروژه‌ها تا پایان سال جاری است.

وی با بیان اینکه دانشکده پرستاری سلماس، بوکان، نقده، مهاباد و میاندوآب قبلاً راکد بوده و دانشجو پذیرش نمی‌کردند افزود: این دانشکده‌ها وارد چرخه آموزش و پذیرش دانشجو شده اند و دانشکده‌های پرستاری میاندوآب و مهاباد به دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تبدیل شده اند که این مساله باعث شد تا بسیاری از هم استانی‌های ما از خدمات آموزشی در شهر خود و یا نزدیک ترین نقطه به شهر خود بهره ببرند.

دکتر حسین پور به اهداف دانشگاه در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز تمام تلاش دانشگاه بر این است تا شاخص تعداد تخت به جمعیت را نزدیک به استاندارد کشوری نماید و تکمیل و تجهیز و افتتاح دو بیمارستان شهید سلیمانی پیرانشهر و شهید راثی شاهین دژ در سال گذشته در این راستا بوده است.

مدیر توسعه و تأمین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از افتتاح بیمارستان امام خمینی (ره) نقده و بیمارستان اشنویه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با افتتاح این دو پروژه شاخص تخت به ازای جمعیت استان نزدیک میانگین کشوری خواهد شد.

دکتر حسین پور در ادامه افزود: در بخش بهداشت نیز خدمات دانشگاه علوم پزشکی استان بسیار گسترده بوده و از احداث خانه بهداشت تا پایگاه سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت را شامل می‌شود.