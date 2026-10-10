نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شب گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های زرد ۶.۷ و کاستان ۶.۶ میلی‌متر گزارش شد.

وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، ادامه فعالیت سامانه بارشی را از بعدازظهر تا عصر یک‌شنبه در اغلب مناطق خراسان شمالی به‌صورت بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به مناطق تحت تأثیر شدت بارش، تصریح کرد: شدت بارش طی عصر امروز تا اوایل صبح فردا اغلب در مناطق شرقی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق، مرکز و غرب استان؛ شامل اغلب مناطق شهرستان‌های شیروان و فاروج، اسفراین و بام و صفی‌آباد (اغلب در مناطق نیمه شمالی بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات)، بجنورد (در اغلب مناطق بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه جنوبی)، گرمه و جاجرم (اغلب در مناطق نیمه شمالی)، مانه (اغلب در مناطق نیمه شرقی)، سملقان (اغلب در مناطق نیمه جنوبی) و راز و جرگلان (اغلب در مناطق نیمه شرقی) همراه با سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر برآورد می‌گردد.

داداشی بیان کرد: لذا دیروز با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی در این مناطق، هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شد. ضمن اینکه هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ تا یکشنبه شب کماکان اعتبار دارد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی، گفت: از نظر دمایی بتدریج از امروز و طی فردا کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌گردد. تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های استان، بجنورد با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.