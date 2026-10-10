  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

برخورد شاخ‌به‌شاخ پژو و دنا در فلارد ۳ فوتی برجا گذاشت

برخورد شاخ‌به‌شاخ پژو و دنا در فلارد ۳ فوتی برجا گذاشت

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری، از جان‌باختن سه نفر و مصدومیت سه نفر دیگر در پی برخورد شاخ‌به‌شاخ پژو ۴۰۵ و دناپلاس در محور خان‌میرزا به فلارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری از وقوع تصادف مرگبار در محدوده سه‌راهی روستای ده‌سیله خبر داد و گفت: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر، تیم عملیاتی پایگاه سه‌راهی کوشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری افزود: این حادثه ۶ حادثه‌دیده داشت که سه نفر از آن‌ها در صحنه جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

طاهری با اشاره به اقدامات امدادگران در محل حادثه گفت: نیروهای امدادی هلال‌احمر پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و کمک‌های اولیه، یکی از جان‌باختگان را رهاسازی کردند و پیکر وی را برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل دادند.

کد مطلب 6973129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها