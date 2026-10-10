به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری از وقوع تصادف مرگبار در محدوده سه‌راهی روستای ده‌سیله خبر داد و گفت: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر، تیم عملیاتی پایگاه سه‌راهی کوشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری افزود: این حادثه ۶ حادثه‌دیده داشت که سه نفر از آن‌ها در صحنه جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

طاهری با اشاره به اقدامات امدادگران در محل حادثه گفت: نیروهای امدادی هلال‌احمر پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و کمک‌های اولیه، یکی از جان‌باختگان را رهاسازی کردند و پیکر وی را برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل دادند.