به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که مردم با جنگ اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و زیر فشارهای اقتصادی ایستاده‌اند، مدیریت شهری برای کاهش فشار اقتصادی و یاری‌رساندن به مردم در شرایط جنگی، طرح‌های مختلفی را ارائه داده است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از اجرای طرح «تورم صفر» خبر داده است؛ طرحی که قرار است با تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی، بخشی از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهد. در ادامه به جزئیات این طرح می‌پردازیم.

تورم صفر چیست

طرح «تورم صفر» طرحی است که در قالب آن قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت ۶ ماه در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند در سطح شهر تهران ثابت بماند.

۱۲ قلم کالای اساسی

کالاهایی که قرار است در قالب این طرح از مهر ۱۴۰۵ تا فروردین ۱۴۰۶ با قیمت ثابت در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند عرضه شوند، عبارتند از: برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه.

اغلب این محصولات در حال حاضر با درصدی تخفیف در میادین و فروشگاه‌های شهروند عرضه می‌شوند که قرار است قیمت فعلی آنها در طول این طرح، یعنی به مدت شش ماه، ثابت بماند.

مبنای تعیین سهمیه خانوار

شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مبنای تعیین سهمیه هر خانواده در طرح «تورم صفر» اظهار کرد: این بسته در واقع یک بسته نیاز است که میزان دریافت کالا در آن بر اساس الگوی مصرف و نیاز کالری متناسب با شرایط محاسبه شده است.

وی افزود: برای کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات، ماکارونی و سایر اقلام ۱۲گانه، سهمیه متناسب با بعد خانوار تعیین شده است.

شهردار تهران ادامه داد: این سهمیه برای همه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت تهران متناسب با تعداد اعضای خانوار در نظر گرفته شده و شهروندان می‌توانند سهمیه خود را به صورت ماهانه دریافت کنند یا حداکثر هر دو ماه یک‌بار نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

از چه طریقی می‌توان وارد طرح شد

شهردار تهران با بیان اینکه عرضه این اقلام آغاز شده است، گفت: «این کالاها از امروز به‌صورت حضوری در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از شنبه نیز در ۱۸ فروشگاه شهروند عرضه خواهد شد.»

وی افزود: همه شهروندان تهرانی می‌توانند از طریق سامانه «شهرزاد» به‌صورت غیرحضوری نیز این اقلام را خریداری و درب منزل دریافت کنند و در کنار آن، امکان خرید حضوری از مراکز تعیین‌شده نیز وجود دارد.

در این طرح، خانواده‌های تهرانی می‌توانند از دو مسیر سهمیه خانوار خود را دریافت و خریدشان را انجام دهند؛ خرید غیرحضوری از طریق شهرزاد یا خرید حضوری از میادین میوه و تره‌بار.

خرید غیرحضوری

شهروندان تهرانی برای خرید غیرحضوری کافی است از طریق شماره‌گیری کد ۱۳۷۱۸۰۰# وارد سامانه شهرزاد شوند و مراحل خرید را دنبال کنند.

در این مسیر ابتدا احراز هویت شهروند انجام می‌شود. سپس سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانواده مشخص شده و آدرس محل سکونت ثبت می‌شود. در ادامه، شهروند می‌تواند نزدیک‌ترین میدان را انتخاب کند، سهمیه خانوار را مشاهده و اقلام موردنظر خود را تعیین کند.

پس از انتخاب روش تحویل، پرداخت از طریق کارت بانکی در درگاه یا کارتخوان انجام می‌شود و فاکتور و ثبت سفارش نیز در ادامه در اختیار خریدار قرار می‌گیرد. کالا در نهایت می‌تواند در منزل یا در میدان انتخاب‌شده تحویل شود. به این ترتیب، بخش مهمی از فرایند خرید را می‌توان بدون مراجعه حضوری انجام داد.

سامانه شهرزاد بستری آنلاین است که با اهدافی نظیر تبدیل تهران به شهری هوشمند طراحی شده و در بستر سایت یا اپلیکیشن موبایلی، امکانات و خدمات غیرحضوری متنوعی نظیر پرداخت عوارض شهری، خرید کالاهای اساسی، جستجوی متوفی و اخذ نوبت از مراکز معاینه فنی را ارائه می‌دهد.

گفتنی است نسخه تحت وب سامانه شهرزاد از طریق آدرس https://shahrzadcity.ir/ در دسترس است و متقاضیان استفاده از اپلیکیشن موبایلی این سامانه باید با مراجعه به سامانه شهرزاد یا فروشگاه‌های آنلاین ارائه‌دهنده اپ شهرزاد، نسبت به دانلود و نصب برنامه موبایلی اقدام کنند.

خرید حضوری

برای طرح «تورم صفر» مسیر جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. در این مسیر، شهروند می‌تواند با حضور در میدان موردنظر خود و پس از وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار، پیامکی به شماره سرپرست خانوار ارسال کند. پس از تأیید، سهمیه خانوار نمایش داده می‌شود و شهروند می‌تواند اقلام موردنظر را انتخاب کند.

در مرحله بعد، پرداخت از طریق کارت بانکی انجام شده و کالا در همان میدان به شهروند تحویل داده می‌شود.

میادین انتخاب‌شده

میادین ۲۲گانه میوه و تره‌بار تهران که در طرح «تورم صفر» مشارکت دارند، عبارتند از: آزادگان، آزادی، بروجردی، بعثت، بهمن، پروین، پیروزی، تهرانسر، جلال آل‌احمد، دریا، دریاچه، سردار جنگل، سهروردی، شکوفه، شهران، صادقیه، غیبی، کارون، لواسانی، معلم، نواب و هروی.

فروشگاه‌های شهروند در شعبه‌های بیهقی، بهاران، بهرود، بوستان، آزادگان، آل‌احمد، صادقیه، المپیک، حکیمیه، شهر ری، خانی‌آباد نو، تهران‌نو، دارآباد، راه‌آهن، هفده شهریور، تهرانسر، سهروردی و نبرد جنوبی نیز از جمله فروشگاه‌هایی هستند که در این طرح به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

در این طرح نکته قابل توجه این است که شهروندان می‌توانند به‌راحتی از دو مسیر کالای مورد نظر خود را تهیه کرده و به آن دسترسی داشته باشند.

همچنین سرپرست خانوار از هر دو مسیری که برای خرید انتخاب می‌کند، بلافاصله از سهمیه خانوار کسر خواهد شد. این سازوکار باعث می‌شود شهروند بتواند با آگاهی از سهمیه خود، شیوه خرید مناسبش را انتخاب و مصرف سهمیه را مدیریت کند.

آیا «تورم صفر» به استان‌های دیگر می‌رسد؟

با توجه به درخواست شهروندان سایر استان‌ها و دستور رئیس‌جمهور، اجرای طرح «تورم صفر» در سایر شهرها در حال بررسی است. در همین راستا، کمیته‌ای هفت‌نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مرتبط و شهردار تهران تشکیل شده تا تجربه اجرای این طرح در پایتخت و زیرساخت‌های آن را بررسی و زمینه توسعه آن به سایر شهرها را فراهم کند. بنابراین، طرح فعلاً در تهران در حال اجراست و تعمیم آن به استان‌ها و شهرهای دیگر در مرحله بررسی و برنامه‌ریزی قرار دارد.