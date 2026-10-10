محمد مسلمی بازیگر و فعال حوزه کودک، با انتقاد از وضعیت پخش برنامه‌های تولیدشده برای کودکان در تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: برای تولید مجموعه «دوقلوها» هزینه و زمان زیادی صرف شد، اما پخش آن به شکل نامنظم ادامه یافت و در نهایت متوقف شد؛ در حالی که هیچ‌کس درباره سرنوشت این اثر پاسخگو نیست.

مسلمی با اشاره به روند تولید مجموعه «دوقلوها» اظهار کرد: سه تا چهار سال به دلایل مختلف اجازه ضبط این مجموعه داده نشد. در شرایطی که کودکان به محتوای مناسب نیاز دارند، تلاش کردیم اثری متفاوت تولید کنیم و نتیجه کار نیز رضایت‌بخش بود اما پخش مجموعه با وجود هزینه‌هایی که صرف آن شد، به شکل نامنظم پیش رفت و تا آخر پخش نشد.

وی افزود: بخشی از هزینه‌های تولید را خود تلویزیون پرداخت کرده بود اما با وجود پیگیری‌های ما و تهیه‌کننده، هنوز کسی پاسخ روشنی درباره علت توقف پخش نمی‌دهد. به نظر می‌رسد نه تولیدکنندگان و نه حقوق مادی و معنوی آنها در این میان مورد توجه نیست و مهم‌تر از آن، نیاز کودکان به تماشای برنامه‌های مناسب نادیده گرفته می‌شود.

این بازیگر با تأکید بر ضرورت تولید محتوای باکیفیت برای کودکان بیان کرد: در شرایطی که کودکان بخش زیادی از وقت خود را در فضای مجازی و در معرض محتوای شبکه‌های ماهواره‌ای می‌گذرانند، باید برای تولید و پخش آثار مناسب آنها برنامه‌ریزی کنیم. ما برای این گروه سنی اثر تولید کرده‌ایم، اما مشخص نیست چرا امکان پخش آن فراهم نمی‌شود.

وی ادامه داد: زمانی میان شبکه‌های تلویزیونی برای تولید برنامه کودک رقابت وجود داشت، اما اکنون چنین فضایی کمرنگ شده است. بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، به سمت تجربه زمینه‌های دیگر می‌روند زیرا بستر مناسبی برای ادامه کارشان وجود ندارد.

این بازیگر با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری برای کودکان و نوجوانان تصریح کرد: بارها گفته‌ایم که آینده جامعه به کودکان و نوجوانان وابسته است. این گروه سنی در آینده مسئولیت‌های مختلفی بر عهده خواهند گرفت و باید از همین امروز برای رشد فرهنگی و فکری آنها برنامه‌ریزی کرد، اما متأسفانه در حوزه‌های مختلف از جمله پلتفرم‌ها، سینما، تئاتر و تلویزیون، سرمایه‌گذاری کافی صورت نمی‌گیرد.

این بازیگر در پایان به حضور در مدیوم های دیگر اشاره و بیان کرد: با فیلم «شوتینگا» در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان حضور داشتم و فعلا بیشتر بنا دارم سراغ سینما بروم.