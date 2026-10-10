به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، اتحادیه های کارگری فرانسه مانع بارگیری یک محموله متعلق به شرکت نظامی البیت رژیم صهیونیستی شدند که قرار بود پنجشنبه گذشته با پرواز ایر فرانس از فرودگاه شارل دوگول پاریس به فرودگاه بن گوریون منتقل شود.

بر اساس این گزارش، اقدام مذکور با هماهنگی میان سه اتحادیه کارگری و گروه های ضد صهیونیستی صورت گرفت و آنها تلاش دارند مانع ارسال محموله های جایگزین برای شرکت العال اسرائیل شوند.

پیش از این نیز کارگران بندر مارسی فرانسه از بارگیری محموله ای از قطعات مرتبط با صنایع نظامی که مقصد آن اراضی اشغالی اعلام شده بود، خودداری کردند. این اقدام از نمونه های قبلی اعتراض کارگران فرانسوی به انتقال تجهیزات نظامی به تل آویو بود.