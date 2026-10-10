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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

فرانسوی‌ها مانع بارگیری محموله تسلیحاتی برای تل‌آویو شدند

فرانسوی‌ها مانع بارگیری محموله تسلیحاتی برای تل‌آویو شدند

ممانعت از بارگیری محموله های تسلیحاتی از فرانسه به مقصد اراضی اشغالی بیانگر گسترش احساسات ضدصهیونیستی در اروپا به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، اتحادیه های کارگری فرانسه مانع بارگیری یک محموله متعلق به شرکت نظامی البیت رژیم صهیونیستی شدند که قرار بود پنجشنبه گذشته با پرواز ایر فرانس از فرودگاه شارل دوگول پاریس به فرودگاه بن گوریون منتقل شود.

بر اساس این گزارش، اقدام مذکور با هماهنگی میان سه اتحادیه کارگری و گروه های ضد صهیونیستی صورت گرفت و آنها تلاش دارند مانع ارسال محموله های جایگزین برای شرکت العال اسرائیل شوند.

پیش از این نیز کارگران بندر مارسی فرانسه از بارگیری محموله ای از قطعات مرتبط با صنایع نظامی که مقصد آن اراضی اشغالی اعلام شده بود، خودداری کردند. این اقدام از نمونه های قبلی اعتراض کارگران فرانسوی به انتقال تجهیزات نظامی به تل آویو بود.

کد مطلب 6973196

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