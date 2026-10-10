رگبار پراکنده و بازگشت شرجی در راه خوزستان است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا اواخر روز یکشنبه عبور ریزموج‌هایی از فراز منطقه، سبب افزایش ابر و احتمال رگبارهای نقطه‌ای همراه با رعدوبرق در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: همچنین وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و برخاستن گردوخاک موقتی در ساعاتی از بعدازظهرها در برخی مناطق استان به‌ویژه نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به وضعیت دمایی اشاره کرد و ادامه داد: تا اواسط هفته جاری نوسانات دمایی یک تا دو درجه‌ای در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی در خصوص ورود سامانه مرطوب جنوبی توضیح داد: جریانات مرطوب از اواخر روز دوشنبه ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی سبب افزایش رطوبت و شرجی می‌شود و با گسترش این امواج از روز سه‌شنبه به بعد، مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی خوزستان شاهد وقوع پدیده شرجی خواهند بود؛ ضمن اینکه شمال خلیج‌فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شهرهای آغاجاری، امیدیه و هندیجان با ۴۳.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۸.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند؛ همچنین بیشینه و کمینه دمای فرودگاه اهواز به ترتیب ۴۰.۹ و ۲۸.۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.