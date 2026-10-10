آسیابی: کرامت خانواده زندانیان باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی قبل از ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل زندانهای و اقدامات تامینی خراسان شمالی که در سالن اجتماعات دادگستری‌ کل خراسان شمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، مأموریت‌های سازمان زندان‌ها را خطیر و چندوجهی توصیف کرد و گفت: توجه هم‌زمان به کرامت انسانی مددجویان، فرایند اصلاح و تربیت آنان و صیانت از خانواده‌هایشان از ضرورت‌های این مأموریت است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: معیشت و کرامت خانواده‌های زندانیان باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا از بازتولید چرخه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور افزود: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت خیرین و تقویت حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده زندانیان، رسالتی همگانی است و باید در این مسیر از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

آسیابی با بیان اینکه مأموریت سازمان زندان‌ها صرفاً به نگهداری از مجرمان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: هدف نهایی برنامه‌ها، بازگشت سعادتمندانه و شرافتمندانه زندانیان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم پس از آزادی است.

وی همچنین گسترش فرصت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی در اندرزگاه‌ها، تعمیق فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای متوازن خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی را از الزامات اساسی تحول در نظام زندانبانی برشمرد.