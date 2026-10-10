به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با پیکر مطهر شهید عباس آقایی، از شهدای مدافع امنیت کشور، شنبه ۱۸ مهرماه پس از اقامه نماز عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در قم برگزار خواهد شد.



این مراسم به منظور وداع با پیکر این شهید تکاور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در پی حمله تروریستی در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید، تدارک دیده شده است.

عباس آقایی از نیروهای انتظامی اهل شهر مقدس قم، روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان انجام مأموریت در محور مواصلاتی لخشک زاهدان هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



بر اساس اعلام معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، این مأمور انتظامی که اصالتاً اهل قم بود، هنگام انجام وظیفه در مناطق عملیاتی زاهدان مورد حمله قرار گرفت و جان خود را در راه امینت ایران اسلامی فدا کرد.



شهید آقایی چند ماه پیش از وقوع این حادثه، از مجموعه نیروی انتظامی استان قم به مناطق عملیاتی زاهدان منتقل شده بود و در زمان شهادت در این منطقه مشغول انجام وظیفه بود.