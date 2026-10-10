انهدام سه باند سرقت در لرستان؛ ۹ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات شبانه‌روزی، سه باند سرقت شامل سارقان محموله‌های جاده‌ای، احشام و منازل را شناسایی و متلاشی کردند.

دستگیری ۹ متهم و توقیف چهار خودرو

وی با اشاره به دستگیری ۹ نفر از اعضای اصلی این باندها در عملیات انجام‌شده، افزود: چهار دستگاه خودرو که در سرقت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: با هرگونه تحرک مخل امنیت، قاطعانه برخورد خواهد شد.

تأکید دادستان بر برخورد قانونی با سارقان

در ادامه، علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، ضمن هشدار به سارقان گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس و دستگاه قضایی، هیچ نقطه امنی برای مجرمان وجود نخواهد داشت.

وی همچنین بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی با سارقان تأکید کرد.