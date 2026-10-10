به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری پیش از ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی ستاد عتبات عالیات استان اصفهان با خبرنگاران و مستندسازان حاضر در مراسم اربعین حسینی، با اشاره به جایگاه مردم اصفهان در فعالیت‌های خیرخواهانه و مشارکت در بازسازی عتبات مقدس اظهار کرد: مردم اصفهان را می‌توان از مصادیق بارز کریمان دانست؛ انسان‌هایی که از داشته‌های خود می‌گذرند تا دیگران بهره‌مند شوند و در مسیر خیر و خدمت گام برمی‌دارند.

وی با استناد به حدیثی از حضرت علی (ع) درباره دسته‌بندی انسان‌ها از منظر بخشندگی و کرامت افزود: کریمان کسانی هستند که از خود می‌کاهند تا به دیگران برسانند و مردم اصفهان با سابقه ایثار، فداکاری و حضور پررنگ در امور خیر، نمونه‌ای از این روحیه به شمار می‌روند.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان با اشاره به تقدیم شهدا از سوی مردم این استان و استمرار مشارکت آنان در فعالیت‌های خیرخواهانه تصریح کرد: این روحیه تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود بلکه در فرهنگ ایثار مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تلاش برای حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی ریشه دارد.

عسگری با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی در شرایط دشوار اقتصادی نیز ادامه دارد، به نمونه‌هایی از کمک‌های داوطلبانه اشاره کرد و گفت: کشاورزی که با دستان پینه‌بسته وصیت پدرش را برای اهدای زمینی به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان اجرا می‌کند یا خانواده‌ای که خودروی خود را برای مشارکت در بازسازی حرم‌های مطهر اهدا می‌کند، جلوه‌هایی از ایمان و کرامت مردم هستند.

وی ادامه داد: بسیاری از این افراد به دنبال دیده‌شدن و کسب نام و نشان نیستند بلکه خدمت به اهل‌بیت (ع) را فرصتی برای انجام کار خیر می‌دانند. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و اعتقادی مردم همچنان یکی از پشتوانه‌های مهم فعالیت‌های عام‌المنفعه است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان با اشاره به میزان نذورات جمع‌آوری‌شده در یکی از دوره‌های اخیر اظهار کرد: در مدت شش روز، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نذورات مردمی جمع‌آوری شد که این کمک‌ها از مبالغ پنج هزار تومانی تا کمک‌های بزرگ‌تر را دربر می‌گرفت.

عسگری با بیان اینکه ارزش مشارکت‌های مردمی تنها با میزان ریالی کمک‌ها سنجیده نمی‌شود، افزود: همراهی اقشار مختلف جامعه نشان می‌دهد که مردم با هر میزان توان مالی، خود را در بازسازی عتبات مقدس سهیم می‌دانند.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های توسعه و بازسازی در کربلا از جمله صحن حضرت زهرا (س) و صحن حضرت زینب (س) گفت: نذورات و کمک‌های مردمی در پیشبرد این طرح‌ها نقش دارد و بخشی از فعالیت‌های اجرایی نیز با مشارکت نیروی کار ایرانی انجام می‌شود.

رسانه‌ها باید روایتگر جهانی بازسازی عتبات باشند

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت رسانه‌ای در حوزه اربعین و بازسازی عتبات، نقش خبرنگاران و مستندسازان را فراتر از پوشش اخبار روزمره دانست و اظهار کرد: رسالت رسانه‌ها در این حوزه تنها به اصفهان و ایران محدود نیست، بلکه ابعاد جهانی دارد و باید بتوانند ظرفیت‌های فرهنگی، اعتقادی و مردمی این حرکت را به مخاطبان دیگر کشورها معرفی کنند.

وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت خبرنگاران در شرایط آب‌وهوایی کربلا از تلاش اصحاب رسانه در پوشش مراسم اربعین قدردانی کرد و افزود: در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی نیز نباید میدان روایتگری را خالی کرد؛ چراکه با برنامه‌ریزی و تولید محتوای حرفه‌ای می‌توان واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های مردمی را به شکلی مؤثر منعکس کرد.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان با اشاره به حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین خاطرنشان کرد: اگر امروز برای حضور حدود ۲۰ میلیون زائر برنامه‌ریزی می‌شود، در آینده ممکن است شمار زائران افزایش یابد. از این رو، رسانه‌ها باید از هم‌اکنون برای ثبت تجربه‌ها، شناسایی سوژه‌های ارزشمند و تولید آثار مستند برنامه داشته باشند.

وی افزود: خبرنگاران و مستندسازان باید روایت‌هایی را شناسایی کنند که عمق مشارکت مردمی در بازسازی عتبات، تلاش نیروهای اجرایی و آثار فرهنگی و اجتماعی این اقدامات را نشان دهد. استفاده از ظرفیت هنر، مستندسازی و تبلیغات حرفه‌ای می‌تواند به انتقال این تجربه‌ها به نسل‌های آینده کمک کند.

عسگری همچنین با تأکید بر آمادگی ستاد عتبات عالیات برای پشتیبانی از فعالیت‌های رسانه‌ای گفت: این مجموعه آمادگی دارد در چارچوب امکانات خود، برای اعزام خبرنگاران، مستندسازی و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای با اصحاب رسانه تعامل داشته باشد.

وی در ادامه به خاطره‌ای از تأثیر معنوی مشارکت در بازسازی عتبات اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد، فردی کاشی حرم را با نیت خاصی نوشت و پس از آن، مشکل ازدواج فرزندش برطرف شد. روایت چنین تجربه‌هایی، از نگاه مشارکت‌کنندگان، بخشی از خاطرات و باورهای معنوی مردم است که باید با دقت و در چارچوب روایت مستند ثبت شود.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان در پایان با اشاره به اعزام پنج نفر از خبرنگاران به کربلا اظهار کرد: زمینه برای گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و اعزام‌های بعدی فراهم است و امیدواریم با هم‌افزایی ستاد عتبات عالیات، خبرنگاران، مستندسازان و مجموعه‌های مسئول، فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه بازسازی عتبات و پوشش اربعین با انسجام بیشتری دنبال شود.

گفتنی است در این نشست، مقرر شد گزارش نهایی ارزیابی عملکرد خبرنگاران و مستندسازان حاضر در اربعین ۱۴۰۵ تهیه شود و برنامه‌ریزی برای تقویت حضور و فعالیت مؤثرتر رسانه‌ها در اربعین سال آینده در دستور کار قرار گیرد.