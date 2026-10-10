به گزارش خبرنگار مهرف عطا حسن پور صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران کسب نشان برتر محصولات تولیدی و دریافت مهر اصالت توسط «حسین بهمانی» و «آریوبرزن ابراهیمی»، دو هنرمند صنایع‌دستی استان را تبریک گفت و این موفقیت را نشانه کیفیت و اصالت آثار هنرمندان لرستانی دانست.

تأیید کیفیت و اصالت محصولات صنایع‌دستی

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، عطا حسن‌پور با تبریک این موفقیت به دو هنرمند استان اظهار کرد: دریافت مهر اصالت، افزون بر تأیید کیفیت، اصالت و ارزش محصولات تولیدی، بیانگر توانمندی و پشتکار هنرمندان صنایع‌دستی و جایگاه شایسته آنان در معرفی فرهنگ و هنر ایرانی است.

نقش نشان‌های معتبر در معرفی هنرهای بومی

وی افزود: موفقیت هنرمندان صنایع‌دستی در کسب نشان‌های معتبر، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های هنری استان، حفظ اصالت هنرهای بومی و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی لرستان در سطح ملی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ابراز امیدواری کرد این افتخار، سرآغاز موفقیت‌های بیشتر و گام‌های مؤثرتر در مسیر توسعه و رونق صنایع‌دستی استان باشد.

آرزوی موفقیت برای هنرمندان لرستانی

حسن‌پور در پایان ضمن تبریک این دستاورد به حسین بهمانی و آریوبرزن ابراهیمی، برای این دو هنرمند صنایع‌دستی استان، موفقیت و سربلندی روزافزون آرزو کرد.