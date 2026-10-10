شهریار فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه کشت محصولات علوفه‌ای و تنوع‌بخشی به الگوی کشت از برنامه‌های بخش زراعت استان است که در همین راستا، کشت نخودفرنگی علوفه‌ای به‌عنوان محصولی جدید در اراضی آبی کردستان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای دامپروری، می‌تواند در تناوب زراعی با گندم قرار گیرد و به حاصلخیزی خاک کمک کند.

کارشناس مسئول زراعت علوفه سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تولید بذر این محصول در استان بیان کرد: سال گذشته با مشارکت کشاورزان شهرستان‌های کامیاران و سقز، نزدیک به ۱۰۰ تن بذر نخودفرنگی علوفه‌ای تولید و برای توسعه کشت در اختیار شرکت صاحب امتیاز قرار گرفت.

فاتحی ادامه داد: در سال زراعی جاری نیز کشاورزان شهرستان کامیاران برای کشت این محصول در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی قرارداد منعقد کرده‌اند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان گسترش کشت آن در سایر شهرستان‌های استان نیز فراهم است.

عملکرد بیش از ۲ تن در هکتار در برخی مزارع

وی با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده از مزارع کشت‌شده در سال گذشته گفت: عملکرد واقعی این محصول در مزارع استان بین یک‌هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است.

کارشناس مسئول زراعت علوفه سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه محصول تولیدی کشاورزان با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۰ هزار تومان خریداری شده است، افزود: وجه حاصل از فروش محصول نیز حداکثر ظرف ۱۵ روز به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت شد.

فاتحی با تأکید بر ضرورت گسترش کشت محصولات علوفه‌ای در الگوی زراعی استان خاطرنشان کرد: استفاده از نخودفرنگی علوفه‌ای در تناوب با گندم، توسعه تولید علوفه و کمک به حاصلخیزی اراضی زراعی از جمله مزایای کشت این محصول به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: با توجه به تولید بذر در استان و ظرفیت موجود برای توسعه کشت، کشاورزان علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انعقاد قرارداد کشت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند.