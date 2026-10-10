جولایی: بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد با کمک ستاد دیه آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید اسدالله جولایی بعد از ظهر شنبه در نشست با مسئولان و اعضای هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه در استان و اصحاب رسانه با تشریح اقدامات این مجموعه در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: ستاد دیه با تکیه بر آموزه‌های قرآنی، فرهنگ اهل‌بیت (ع) و مشارکت خیران تلاش می‌کند زمینه آزادی افرادی را فراهم کند که به دلیل ناتوانی مالی و بدهی‌های غیرعمد در زندان به سر می‌برند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های متقاضیان کمک افزود: کمک‌های ستاد دیه بر اساس اساسنامه، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص انجام می‌شود و هیچ‌گونه تصمیم‌گیری شخصی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع این مجموعه بیان کرد: پرونده متقاضیان پس از ثبت اطلاعات هویتی و بررسی سوابق، از سوی کارشناسان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا کمک‌های مردمی به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و کاهش زندانیان بدهکار

جولایی به نقش اصلاح قوانین در کاهش جمعیت زندانیان جرائم غیرعمد اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، پیگیری اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بود که با انجام بررسی‌های کارشناسی و حضور در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در مقطعی حدود ۵۰ هزار راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و بدهی‌های ناشی از تصادفات در زندان بودند و روزانه حدود ۶۰ نفر نیز به این جمعیت اضافه می‌شدند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به پیگیری اصلاح این قانون اظهار کرد: پس از تصویب قانون به‌صورت آزمایشی و اجرای آن، شمار رانندگان زندانی به‌شدت کاهش یافت و در ادامه، قانون در سال ۱۳۹۵ دائمی شد.

وی با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین برای حل مشکلات اجتماعی افزود: تجربه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نشان داد که با بررسی کارشناسی، تعامل با مجلس و همراهی مسئولان می‌توان از ورود بسیاری از افراد به زندان جلوگیری کرد.

آزادی بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد

جولایی با اشاره به آمار آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، تا پایان شهریورماه، ۱۹۸ هزار و ۲۵۷ نفر با کمک ستاد دیه و مشارکت خیران از زندان آزاد شده‌اند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

وی با بیان اینکه فعالیت این مجموعه صرفاً به پرداخت بدهی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بخش مهمی از اقدامات ستاد دیه از طریق جلب رضایت شکات، صلح و سازش و پیگیری‌های قضایی انجام می‌شود و در مواردی نیز بدون پرداخت وجه از سوی ستاد، زمینه آزادی زندانیان فراهم می‌شود.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به نقش گذشت طلبکاران در آزادی زندانیان اظهار کرد: فرهنگ بخشش و اصلاح ذات‌البین از آموزه‌های مورد تأکید دین مبین اسلام است و ترویج آن می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی مؤثر باشد.

بررسی پرونده‌های متقاضیان با سازوکار کارشناسی وی افزود: کمیته‌های تخصصی، گروه‌های تحقیق و واحدهای صلح و سازش در کنار هیئت‌های امنای استانی فعالیت می‌کنند تا ضمن احراز شرایط متقاضیان، از پرداخت کمک به افراد فاقد شرایط لازم جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه قضایی برای شناسایی دارایی‌های احتمالی محکومان و بررسی وضعیت مالی آنان تأکید کرد و گفت: هدف این است که کمک‌های خیران به افرادی برسد که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان نیازمند

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در ادامه به تسهیلات بانکی پیش‌بینی‌شده برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق چهار بانک عامل فراهم شده است تا بخشی از بدهی زندانیان واجد شرایط تأمین شود.

جولایی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و محدودیت منابع مالی افزود: تداوم آزادی زندانیان نیازمند همراهی خیران، شبکه بانکی، دستگاه قضایی و مسئولان اجرایی کشور است.

وی در پایان با قدردانی از خیران و اعضای هیئت امنای ستاد دیه در سراسر کشور، بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی، توسعه فرهنگ گذشت و سازش و ثبت دقیق دستاوردهای این مجموعه تأکید کرد.