مازندران در آماده باش است؛ باران ۴۰ میلی متری در راه

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در مازندران اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی به‌ویژه مناطق مرکزی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی مناطق، میزان بارش می‌تواند به حدود ۴۰ میلی‌متر برسد.

وی افزود: در نیمه غربی استان، نوار ساحلی و در مناطق مرکزی، علاوه بر اراضی میان‌بند، ارتفاعات نیز تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار خواهند گرفت و اوج بارندگی‌ها از نیمه‌شب تا صبح فردا پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران، از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

محمدی همچنین با اشاره به مخاطرات احتمالی در محورهای کوهستانی، از مردم به‌ویژه در مناطق مرکزی استان خواست ترددهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند و در صورت ضرورت سفر، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه کشاورزان نیز باید برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند، بر لزوم حفاظت از مزارع، محصولات و تأسیسات کشاورزی در برابر پیامدهای بارندگی تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از مواج شدن دریای خزر همزمان با فعالیت این سامانه خبر داد و گفت: تا زمان بهبود شرایط جوی، فعالیت‌های دریایی و کوهنوردی باید متوقف شود.

محمدی در ادامه بر آماده‌باش ماشین‌آلات و تجهیزات شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: پاکسازی دهانه پل‌ها و سازه‌های تقاطعی، لایروبی انهار، کانال‌ها و رودخانه‌ها و بازگشایی مسیر عبور آب‌های سطحی باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر اجرای «نهضت لایروبی» خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال شکل‌گیری روان‌آب و آبگرفتگی معابر و مناطق مستعد، ضروری است شهرداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی متولی با تسریع در اقدامات پیشگیرانه، ظرفیت عبور آب را در مسیرهای شهری و روستایی افزایش دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان بر لزوم هماهنگی و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی تأکید کرد.