به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی این جمعیت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت در مجموع ۲۱۹ هزار و ۷۷۸ خدمت در بخش‌های مختلف بهداشت، درمان، توانبخشی، دندانپزشکی، دارویی و خدمات بشردوستانه ارائه شده است.

وی افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۲ هزار و ۲۲۶ نفر از خدمات حوزه توانبخشی بهره‌مند شدند و در بخش بهداشت و درمان نیز ۱۰۲ هزار و ۹۶۸ نفر از خدمات درمانگاه عمومی و تخصصی، واکسیناسیون، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و فیزیوتراپی استفاده کردند.

جودی ادامه داد: همچنین ۲۶ هزار و ۸۷۰ نفر از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند شده و در بخش دارویی نیز ۶۵ هزار و ۴۹۰ نسخه مورد پذیرش قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی با اشاره به حضور کادر درمان این جمعیت در مراسم اربعین حسینی گفت: در این ایام، درمانگاه مستقر هلال‌احمر در کربلا به بیش از ۲۰ هزار و ۸۸۶ نفر خدمات رایگان دارویی و درمانی ارائه کرد که این خدمات در راستای ایفای نقش بشردوستانه جمعیت و ارائه خدمات به زائران انجام شد.

وی همچنین از تداوم ارائه خدمات سلامت‌محور در مناطق کمتر برخوردار خبر داد و افزود: در قالب کاروان سلامت، بیش از یک هزار و ۳۳۸ نفر از ساکنان منطقه کمتر برخوردار حیدرآباد شهرستان تبریز از خدمات رایگان دارویی و درمانی بهره‌مند شدند.

جودی در پایان تقویت توان پاسخگویی در شرایط اضطراری را از دیگر اقدامات مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال، سامانه‌های درمان اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان با تجهیز به ۲ دستگاه اتوآنالایزر بیهوشی، ۳ دستگاه ونتیلاتور، یک دستگاه ماشین بیهوشی اتاق عمل، ۵ دستگاه AED و سایر تجهیزات ضروری تقویت شد.