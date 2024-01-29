تخلیه و بارگیری کالا در بنادر غرب از مرز ۱۰ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تا کنون در مجموع ۱۰ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۳۷۷ تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب استان تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انجام شده، پنج میلیون و ۶۸۵ هزار و ۱۷۴ تن با افزایش ۱۳ درصدی مربوط به کالاهای غیرنفتی و چهار میلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۰۳ تن به فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بحث صادرات انواع کالا از این بندر نیز گفت: در این مدت پنج میلیون و ۷۶۵ هزار و ۴۰۷ تن کالا صادر شده که عمده آن‌ها میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده است.

به گفته سالاری؛ از مجموع کالاهای صادر شده، ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۷۷ تن مربوط به صادرات غیر نفتی و ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۹۳۰ تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: از مجموع عملیات انجام شده نیز سه میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵۹۳ تن فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی به صورت رویه کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر غرب استان هرمزگان جابه‌جا شد که از این میزان یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۸۵ تن فرآورده‌های غیرنفتی و یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۱۰۸ تن نیز فرآورده‌های نفتی پوتاژ شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در ادامه از جهش ۳۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی و رونق ۱۵ درصدی صادرات کانتینر یخچالی خبرداد و افزود: با تخلیه و بارگیری ۱۴۴ هزار و ۸۸۹ TEU کانتینر یخچالی با تناژ یک میلیون و ۵۰۲ هزار و۷۸۳ تن، بنادر غرب توانست افزایش ۳۰ درصدی را در این بازه زمانی به ثبت برساند.

سالاری، حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق بنادر غرب استان را نیز ۷۲ هزار و۴۴۴ TEU با تناژ ۷۵۱ هزار و ۳۹۱ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصدی افزایش داشته است.

وی در بخش دیگری حجم ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر غرب را ۳۵۲ هزار ۱۶ تن اعلام کرد که از این میزان بیش از ۱۵۳ هزار و ۶۸۵ خودرو بوده و به کشور های آسیای میانه و عراق ارسال شده و در این بخش نیز افزایش ۲۴ درصدی به ثبت رسیده است.

گفتنی است؛ بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب استان هرمزگان با برخورداری از ۱۰ بندر تجاری و مسافری و نظارت بر ۴۶ سازه دریایی انتهای محدوده شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر و نیمی از جزایر کشور را در برمی‌گیرد.