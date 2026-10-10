موضوع کودکان بازمانده از تحصیل برای همیشه حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در آئین نواختن زنگ جشن عاطفه ها در خوزستان اظهار کرد: پیشرفت خوزستان باید به عنوان یک هدف دنبال شود که در این مسیر، رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش یکی از بخش بنیادی و اصلی به شمار می رود.

استاندار خوزستان ادامه داد: آموزش و پرورش بخشی کلیدی، بنیادی و اساسی است که برای ما بسیار حائز اهمیت است. آموزش و پرورش ابعاد مختلف دارد لذا مدارس باید در ابعاد مختلف و پراکندگی مناسب وجود داشته باشند تا دانش آموزان بدون دغدغه به تحصیل بپردازند.

وی با اشاره به پشتیبانی از فضاهای فیزیکی آموزش گفت: ایجاد مدارس در نقاط مختلف خوزستان باید دنبال شود. همچنین در حوزه محتوایی که بسیار حائز اهمیت است باید اقدامات صورت گیرد تا هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.

استاندار خوزستان تاکید کرد: باید برنامه ریزی صورت گیرد تا با جدیت موضوع کودکان بازمانده از تحصیل را برای همیشه حل کنیم و هدف گذاری آن انجام شده است.

موالی زاده با بیان اینکه استعدادهای درخشانی در خوزستان وجود دارد که با پشتیبانی می توانند شکوفا شوند تصریح کرد: این دانش آموزان چهره های آینده استان و کشور خواهند بود.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: امروز ماموریت اصلی شما این بوده که بخوبی درس بخوانید، در رشته مناسب و متناسب با استعدادهای خود ادامه تحصیل دهید و آینده ساز شوید. دوره های مدیریتی به پایان می رسد و هر مدیری جای خود را به نسل بعد می دهد که نسل آینده ساز خوزستان و کشور شما هستید.

استاندار خوزستان افزود: باید این را مد نظر قرار دهید که در کشور شما رهبرانی بوده و هستند که در راه دفاع از میهن، حریت و آزادگی مردم کشور تا جایی پیش می روند که حتی جان خود را تقدیم می کنند و شاهد بودیم که امام شهید و رهبر شهید ما چگونه مقابل مستکبرین عالم ایستادند، درس شجاعت، صلابت و آزادگی را به همه جهانیان آموختند.

موالی زاده بیان کرد: امروز هر ایرانی در هر گوشه از جهان، با افتخار می گوید من یک ایرانی هستم چرا که ملت بزرگ ایران حماسه ای عظیم خلق کرد و هیچ‌کدام از مستکبران چنین چیزی را تصور نمی کردند بلکه تصورشان این بود با شهادت رهبر، کشور از هم پاشیده می شود.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی، نسبت به پیش از جنگ قوی تر است و این اقتدار به سادگی کسب نشده بلکه خون های سلحشوران بسیاری ریخته شده است.

استاندار خوزستان ضمن قدردانی از مجموعه کمیته امداد، اظهار کرد: هرجا احساس نیاز بوده و به آن ها اعلام کردیم، حتی در دورافتاده ترین نقاط استان حضور پیدا کردند.کادر سخت کوش آموزش و پرورش نیز پای کار هستند که ان شاءلله در مسیری قرار گیرد شرایط خوبی را شاهد باشند.

موالی زاده تاکید کرد: دیگر خواهی و نوع دوستی فرهنگی است که همه باید آن را ترویج دهیم.