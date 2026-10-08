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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

ضرورت شتاب‌ بخشی به روند تکمیل سد پلرود در شرق گیلان

ضرورت شتاب‌ بخشی به روند تکمیل سد پلرود در شرق گیلان

رودسر- نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع و شتاب‌ بخشی در روند تکمیل و بهره‌ برداری از پروژه سد پلرود تأکید کرد.

محمد علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پروژه سد پلرود اظهار کرد: تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه ساخت و تکمیل سد پلرود نقش مهم و انکارناپذیری در تأمین امنیت آبی مناطق شرق گیلان، به‌ویژه شهرستان‌های رودسر و املش دارد، افزود: امیدواریم با اهتمام و پیگیری بیشتر مسئولان، روند اجرای این پروژه شتاب گرفته و زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آن فراهم شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی پروژه سد پلرود تصریح کرد: برای تکمیل نهایی این پروژه حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

پروژه راه کلاچای-رحیم‌آباد-قزوین به شرکت زیرساخت واگذار شد

علیجانی در ادامه با اشاره به پروژه راه کلاچای-رحیم‌آباد-قزوین گفت: در راستای مذاکرات و تفاهم‌نامه صورت گرفته میان استانداران قزوین، گیلان و مازندران، اجرای این پروژه به شرکت زیرساخت واگذار شده است.

وی تأکید کرد: مطالبه و تأکید ما بر تسریع در روند اجرای این پروژه است تا با رفع موانع موجود، عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6971756

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