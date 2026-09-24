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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

جلالی: فیلم‌های روستایی تا اول آذر به جشنواره ارسال شوند

جلالی: فیلم‌های روستایی تا اول آذر به جشنواره ارسال شوند

بندرعباس - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: فیلمسازان و هنرمندان تا اول آذرماه فرصت دارند آثار خود را به نخستین جشنواره فیلم‌های روستایی استان ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده جلالی ظهر پنجشنبه در خصوص فراخوان نخستین جشنواره فیلم‌های روستایی هرمزگان، اظهار کرد: همه ما روستایی هستیم و می‌دانیم ظرفیت‌های زیادی در استان وجود دارد که باعث می‌شود، دلبستگی ما به مدل روستایی پابرجا بماند.

وی افزود: محیط زیست و اقلیم هر منطقه، طبیعت زیبا و چشم‌اندازهایی که هر روستا دارد، از جمله ظرفیت‌های مهم روستاهاست. همچنین ظرفیت بسیار مهم دیگری در روستاها وجود دارد که باعث می‌شود مردم این مناطق با متانت، تواضع، تاب‌آوری و مقاومت بالا به زندگی خود ادامه دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، بیان کرد: معرفی این ظرفیت‌ها از طریق دریچه دوربین و فیلم به مردم قطعاً تأثیر زیادی بر اقتصاد روستا و گردشگری روستایی خواهد داشت و در دراز مدت می‌تواند زمینه ساز مهاجرت معکوس از شهر به روستا شود.

جلالی، گفت: جشنواره فیلم روستا با همکاری اداره‌کل امور روستایی و شوراهای استانداری و انجمن سینماگران هرمزگان برای نخستین بار فراخوان خود را منتشر کرده و اجرا می‌شود.

وی، ادامه داد: در بخش حرفه‌ای سینماگران حرفه‌ای با دوربین‌ها و امکانات حرفه‌ای آثار خود را تولید می‌کنند که حداکثر زمان آثار این بخش باید ۳۰ دقیقه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، افزود: در بخش مردمی نیز همه مردم می‌توانند آثاری را که در سفرهای خود به روستاهای هرمزگان ثبت کرده‌اند، به جشنواره ارسال کنند. در این بخش امکان تهیه و ارسال ویدئو با تلفن همراه و در قالب ویدیوکلیپ‌هایی تا پنج دقیقه وجود دارد.

جلالی، تصریح کرد: آثار داستانی و ویدیو نیز در این جشنواره پذیرفته می‌شود و موضوعات مورد نظر به طور دقیق در فراخوان جشنواره مشخص شده است.

وی، خاطرنشان کرد: هر هنرمند از نگاه خود ظرفیت‌های روستایی را می‌بیند و قطعاً نگاه یک فرد عادی با نگاه یک هنرمند به این موضوعات متفاوت است و هنرمندان چیزهایی را می‌بینند و به تصویر می‌کشند که ممکن است از نگاه ما مخفی و پنهان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، گفت: هنرمندان فیلمساز تا اول آذرماه فرصت دارند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

جلالی، افزود: فراخوان جشنواره در سایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صفحه انجمن سینماگران جوان و سایت اداره‌کل امور روستایی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

وی، ادامه داد: هنرمندان می‌توانند آثار خود را از طریق شماره تماس ۰۹۱۷۹۵۹۴۶۵۶ و همچنین پیام‌رسان‌های داخلی سروش‌پلاس و روبیکا به جشنواره ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، بیان کرد: نشانی دبیرخانه جشنواره نیز بندرعباس چهارراه فرهنگ واقع در کوچه دلاوران پلاک یک اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش سینمایی است و آثار به صورت حضوری نیز دریافت می‌شود.

کد مطلب 6957396

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