به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده جلالی ظهر پنجشنبه در خصوص فراخوان نخستین جشنواره فیلمهای روستایی هرمزگان، اظهار کرد: همه ما روستایی هستیم و میدانیم ظرفیتهای زیادی در استان وجود دارد که باعث میشود، دلبستگی ما به مدل روستایی پابرجا بماند.
وی افزود: محیط زیست و اقلیم هر منطقه، طبیعت زیبا و چشماندازهایی که هر روستا دارد، از جمله ظرفیتهای مهم روستاهاست. همچنین ظرفیت بسیار مهم دیگری در روستاها وجود دارد که باعث میشود مردم این مناطق با متانت، تواضع، تابآوری و مقاومت بالا به زندگی خود ادامه دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، بیان کرد: معرفی این ظرفیتها از طریق دریچه دوربین و فیلم به مردم قطعاً تأثیر زیادی بر اقتصاد روستا و گردشگری روستایی خواهد داشت و در دراز مدت میتواند زمینه ساز مهاجرت معکوس از شهر به روستا شود.
جلالی، گفت: جشنواره فیلم روستا با همکاری ادارهکل امور روستایی و شوراهای استانداری و انجمن سینماگران هرمزگان برای نخستین بار فراخوان خود را منتشر کرده و اجرا میشود.
وی، ادامه داد: در بخش حرفهای سینماگران حرفهای با دوربینها و امکانات حرفهای آثار خود را تولید میکنند که حداکثر زمان آثار این بخش باید ۳۰ دقیقه باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، افزود: در بخش مردمی نیز همه مردم میتوانند آثاری را که در سفرهای خود به روستاهای هرمزگان ثبت کردهاند، به جشنواره ارسال کنند. در این بخش امکان تهیه و ارسال ویدئو با تلفن همراه و در قالب ویدیوکلیپهایی تا پنج دقیقه وجود دارد.
جلالی، تصریح کرد: آثار داستانی و ویدیو نیز در این جشنواره پذیرفته میشود و موضوعات مورد نظر به طور دقیق در فراخوان جشنواره مشخص شده است.
وی، خاطرنشان کرد: هر هنرمند از نگاه خود ظرفیتهای روستایی را میبیند و قطعاً نگاه یک فرد عادی با نگاه یک هنرمند به این موضوعات متفاوت است و هنرمندان چیزهایی را میبینند و به تصویر میکشند که ممکن است از نگاه ما مخفی و پنهان باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، گفت: هنرمندان فیلمساز تا اول آذرماه فرصت دارند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.
جلالی، افزود: فراخوان جشنواره در سایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی صفحه انجمن سینماگران جوان و سایت ادارهکل امور روستایی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
وی، ادامه داد: هنرمندان میتوانند آثار خود را از طریق شماره تماس ۰۹۱۷۹۵۹۴۶۵۶ و همچنین پیامرسانهای داخلی سروشپلاس و روبیکا به جشنواره ارسال کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، بیان کرد: نشانی دبیرخانه جشنواره نیز بندرعباس چهارراه فرهنگ واقع در کوچه دلاوران پلاک یک ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش سینمایی است و آثار به صورت حضوری نیز دریافت میشود.
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