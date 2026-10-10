عزیزی: مرزنشینان باید به مرزبانان اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در جریان سفر به استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، بررسی‌های میدانی و ارزیابی موضوعات دفاعی و امنیتی انجام شد و مسائل، کاستی‌ها و اولویت‌های موردنظر مسئولان و نمایندگان استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت استان افزود: ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد تدابیر و اقدامات مناسبی برای تأمین امنیت خراسان جنوبی پیش‌بینی و اجرا شده است و با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول، می‌توان زمینه تقویت هرچه بیشتر امنیت استان را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت پایدار بدون همراهی مردم محقق نمی‌شود، تصریح کرد: سرمایه اصلی تولید قدرت، اقتدار و امنیت در کشور، مردم هستند و بدون مشارکت و همراهی آنان، دستیابی به امنیت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

عزیزی ادامه داد: باید ارتباط میان مردم و مسئولان، ائمه جمعه و جماعات و سایر نهادهای خدمتگزار روزبه‌روز تقویت شود تا زمینه رشد، شکوفایی و امنیت پایدار در مناطق مختلف کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی مرزهای خراسان جنوبی بیان کرد: باور ما این است که مرز یک فرصت ارزشمند است؛ اگر از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، به بستری برای توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود، اما در صورت رهاشدن ظرفیت‌ها و بی‌توجهی به مشکلات مناطق مرزی، ممکن است زمینه‌ساز تهدیدهای مختلف شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان و مسئولان خراسان جنوبی درباره بازارچه‌های مرزی گفت: مشکلات معیشتی مرزنشینان و موانع فعالیت بازارچه‌ها باید به‌صورت جدی بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

عزیزی با بیان اینکه بخشی از موانع موجود به طرف مقابل در مرز بازمی‌گردد، افزود: در داخل کشور، میان دولت، مجلس و کمیسیون امنیت ملی درباره ضرورت پیگیری این مسائل اختلاف‌نظر اساسی وجود ندارد؛ بااین‌حال، برای رفع مشکلات موجود باید رایزنی‌های لازم با طرف افغانستانی نیز انجام شود.

وی از پیگیری برای اعزام هیئتی از کمیسیون به افغانستان خبر داد و گفت: قرار است موضوعات و مسائل مرتبط با مرز در گفت‌وگو با مسئولان افغانستان نیز دنبال شود تا زمینه رفع موانع و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی فراهم شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش معیشت مردم در تقویت امنیت مرزها اظهار کرد: اگر مشکلات اقتصادی مرزنشینان برطرف شود و امکان فعالیت مناسب در حوزه تجارت و بازارچه‌های مرزی فراهم آید، مردم خود به مرزداران و مرزبانان کشور تبدیل می‌شوند.

عزیزی افزود: در کنار توجه به مطالبات مردم، پشتیبانی از نیروهای مسلح، دستگاه‌های انتظامی و مجموعه‌های امنیت‌ساز نیز ضروری است و هماهنگی و هم‌افزایی میان این بخش‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف امنیتی کشور را تسهیل کند.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری نتایج سفر گفت: مسائل و اولویت‌های مطرح‌شده در این سفر در جمع‌بندی نهایی در تهران دنبال خواهد شد و سازوکار مشخصی نیز برای پیگیری مصوبات و موضوعات مطرح‌شده وجود دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از تلاش مسئولان استانی برای تأمین امنیت و پیگیری مطالبات مردم، بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول برای رفع مشکلات مرزی و تقویت امنیت پایدار تأکید کرد.