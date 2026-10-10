به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنادولو، مقررات جدید اداره امنیت سایبری ریاست‌جمهوری ترکیه درباره ارائه خدمات متناسب با سن کودکان و احراز سن کاربران، روز شنبه ۱۸ مهر در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد.

بر اساس این مقررات، شبکه‌های اجتماعی اجازه ندارند به افراد زیر ۱۵ سال خدمات ارائه کنند. همچنین پلتفرم‌ها موظف‌اند برای کاربران ۱۵ سال به بالا خدمات تفکیک‌شده و متناسب با سن ارائه دهند و در طراحی این خدمات، منافع کودکان و نیازهای جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و عاطفی آنان را در نظر بگیرند.

طبق مقررات جدید، فرایند احراز سن باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از اطلاعات شخصی کاربران محافظت کند. در این فرایند، هدف تعیین برخورداری کاربر از حداقل سن مجاز است و نباید به شناسایی هویت او منجر شود.

پلتفرم‌ها همچنین باید روش‌های احراز سن، ساختار الگوریتم‌های خود و سیاست‌های مربوط به خدمات کودکان را به شکلی شفاف و قابل ارزیابی ارائه کنند تا کاربران، والدین و نهاد ناظر بتوانند آنها را بررسی کنند.

بر اساس این مقررات، احراز سن هنگام ایجاد حساب کاربری از طریق سامانه دولت الکترونیک ترکیه و با استفاده از یک شناسه تأیید سن انجام می‌شود. درخواست ایجاد حساب برای افراد زیر ۱۵ سال تأیید نخواهد شد.

حساب‌های نوجوانان با تنظیمات حریم خصوصی سخت‌گیرانه‌تر

پلتفرم‌ها موظف‌اند برای کاربران ۱۵ تا ۱۸ سال خدمات تفکیک‌شده ارائه دهند. در این حساب‌ها، تنظیمات حریم خصوصی باید به‌صورت پیش‌فرض در بالاترین سطح قرار گیرد و حساب‌ها به‌طور پیش‌فرض خصوصی باشند.

این کاربران اجازه پخش زنده نخواهند داشت و نمایش تبلیغات شخصی‌سازی‌شده در حساب‌های آنان ممنوع خواهد بود. همچنین امکان دریافت پیام از سوی کاربران دیگر به حساب‌هایی محدود می‌شود که نوجوان آنها را دنبال می‌کند. فهرست دنبال‌کنندگان و حساب‌های دنبال‌شده این گروه نیز نباید برای سایر کاربران قابل مشاهده باشد.

ابزارهای کنترل والدین و زمان اجرای مقررات

مقررات جدید پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند ابزارهای روشن و قابل استفاده‌ای برای کنترل والدین فراهم کنند. این ابزارها امکان مدیریت تنظیمات حساب، محدودکردن مدت استفاده از پلتفرم و کنترل تراکنش‌های پولی را در اختیار والدین قرار می‌دهند.

این مقررات از اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵) اجرایی می‌شود. پلتفرم‌ها نیز باید فرایند احراز سن حساب‌های موجود را حداکثر تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ (۱۱ فروردین ۱۴۰۶) تکمیل کنند. حساب‌هایی که مشخص شود به کاربران زیر ۱۵ سال تعلق دارند، بسته خواهند شد.