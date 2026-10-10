به گزارش خبرگزاری مهر، شماره دوم فصلنامه «دانش و اندیشه» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. تیتر اصلی این شماره به موضوع گیاهان و نقش آن‌ها در به چالش کشیدن قالب‌های ذهنی انسان اختصاص دارد: «چرا گیاهان در حال ویرانی قالب‌های ذهنی ما هستند؟»



این شماره مجموعه‌ای از مقاله‌ها، گفت‌وگوها و مطالب آموزشی را دربرمی‌گیرد که تاریخ و فلسفه علم را از منظرهای گوناگون بررسی می‌کنند. از جمله مطالب منتشرشده می‌توان به «جدال نیوتنی‌ها و دکارتی‌ها؛ زمین به شکل لیمو است یا پرتقال؟»، «آیا می‌دانستید که علم هنوز وجود اتم‌ها را ثابت نکرده است؟»، «چرا فلسفه فیزیک؟» و «چرا دانشمندان می‌خواستند برق را داخل بطری بریزند؟» اشاره کرد.



در بخش‌هایی از این شماره همچنین موضوعاتی درباره فلسفه زبان و منطق، تاریخ علم در جهان اسلام و نسبت اندیشه‌های جدید با میراث فلسفی دانشمندان مسلمان بررسی شده است. مقاله «رد پای نظریه اسامی خاص کریپکی در آثار ابن‌سینا»، «آزمایشات فارابی در رد وجود خلأ در طبیعت» و گفت‌وگو با دکتر جعفر آقایانی چاوشی با عنوان «فارابی و نظریه وحشت طبیعت از خلأ» از جمله این مطالب است.



همچنین متن سخنرانی دکتر سید ضیاء موحد با عنوان «ابن‌سینا و فلسفه تحلیلی» و مقاله «نگاه دوباره به گیاهان» نوشته استلا ساندفورد در این شماره منتشر شده‌اند. فصلنامه «دانش و اندیشه» در بخش «مسئله‌ها» نیز مجموعه‌ای از پرسش‌ها و پاسخ‌های کوتاه در زمینه تاریخ و فلسفه علم را برای دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه کرده است.



گفتنست فصلنامه «دانش و اندیشه» از طریق مرکز پخش خود در تهران، میدان انقلاب، کتاب‌فروشی شهیدی (۰۲۱-۶۶۹۳۵۹۰۰ )عرضه می‌شود. نسخه الکترونیکی این نشریه هم در پلتفرم طاقچه و کتابراه در دسترس است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال رسمی نشریه در شبکه های مجازی مختلف با آدرس @ danesh_ir_andishe (شماره تلفن: ۰۹۳۳۶۶۶۳۹۷۷) ارتباط برقرار کنند.