فرماندار دیلم: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر شنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان دیلم که با حضور حیدری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، سرداران شهید و رهبر فقیدمان امام خامنه ای(ره)، اظهار کرد: هر اقدامی که در مسیر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شود، گامی ارزشمند در پاسداشت آرمان‌ها و فداکاری‌های شهیدان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه افزود: فعالیت‌های خوبی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صورت گرفته است، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش این فعالیت‌ها وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و مشارکت همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دیلم با تأکید بر نقش محوری مردم در زنده نگه‌داشتن یاد شهدا بیان کرد: مردم همواره پای کار بوده‌اند و با باور عمیق به ارزش‌های ایثار و شهادت، نقش مؤثری در پاسداشت این فرهنگ داشته‌اند.

کاظمی با اشاره به جایگاه والای ایثار و جانفشانی شهدا تصریح کرد: شهدا با وجود برخورداری از آرزوها و فرصت‌های زندگی، به‌ویژه در دوران جوانی، تا پای جان ایستادند و با فداکاری و ازخودگذشتگی، جان خود را در راه دفاع از ارزش‌ها نثار کردند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره مقام شهیدان گفت: شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار خود روزی می‌خورند و زنده نگه‌داشتن یاد، نام و سیره آنان، وظیفه‌ای مهم برای جامعه است.

فرماندار دیلم با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدا در این شهرستان افزود: یادواره‌های خوبی با هدف گرامیداشت مقام شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دیلم برگزار شده است و در آینده نزدیک نیز برنامه‌های دیگری در این زمینه برگزار خواهد شد.

کاظمی نقش تولیدات فرهنگی و آثار هنری را در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت مهم دانست و تأکید کرد: باید از همه ظرفیت‌های شهرستان، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و هنرمندان برای تولید آثار فرهنگی، تهیه مستندها و ثبت خاطرات و روایت‌های مرتبط با زندگی و رشادت‌های شهدا استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مستندسازی فداکاری‌های شهدا، علاوه بر پاسداشت میراث ارزشمند گذشته، زمینه آشنایی نسل جوان و فرزندان این سرزمین با آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا را فراهم می‌کند و موجب می‌شود این میراث گران‌بها به نسل‌های آینده منتقل شود.